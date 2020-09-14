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ПОЛИТИКА

Богдан о его вызове в ГБР: Точно не желание получить какие-то доказательства, а желание закрыть рот

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что изложит следствию всю информацию по делу о спецоперации с вагнеровцами, которой он владеет. Он высказал мнение, что следствие не заинтересовано расследовать это дело.

Богдан: Я никогда не вернусь в Офис президента Зеленского
Богдан: Я никогда не вернусь в Офис президента Зеленского
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что больше никогда не вернется в команду президента Владимира Зеленского, однако допустил, что может вернуться в политику. Об этом он сказал сегодня журналистам под Государственным бюро расследований, куда явился для допроса, пишет "Украинская правда".

"Я никогда не вернусь в Офис президента Зеленского. И помогать или сотрудничать с ним не собираюсь. Но если будет запрос от Украины, от украинцев, то я все свои знания и возможности брошу на то, чтобы страна развивалась и процветала", – отметил Богдан.

Комментируя вызов в ГБР, он высказал мнение, что желание допрашивать его – это "точно не желание получить какие-то доказательства, а желание закрыть рот". Богдан сказал, что "рта закрывать не будет", а будет ходить "и на допросы, и на последующие интервью".

Бывший глава ОП подчеркнул, что изложит следствию всю информацию, которой владеет по сути дела вагнеровцев, хотя, по его мнению, "следствие не заинтересовано расследовать это дело". Если на допросе будут вопросы относительно фамилий, то он их назовет.

Свое интервью основателю "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Богдан назвал не местью, а призывом к Зеленскому, чтобы тот "понял, что дела в стране идут плохо, что ему надо быть более самостоятельным, самому принимать решения и начать исправлять все, потому что кризис не за горами: кризис экономический, политический и военный на востоке, а эта "теплая ванна" будет вредить не только обществу и государству, но и лично ему".

Богдан добавил, что после интервью с ним не связывались ни из Офиса президента, ни из партии "Слуга народа".

В повестке, которую Богдан опубликовал в Telegram, указано, что на допрос он приглашается на 11.00 в качестве свидетеля в рамках уголовного производства, открытого 19 августа.

Анонсируя допрос Богдана, в ГБР отмечали, что в интервью тот "обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами в вопросах статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, не предусмотренных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины".

9 сентября было обнародовано интервью Богдана Дмитрию Гордону. В интервью Богдан говорил, что иностранные спецслужбы верят в существование договоренности о совместных уступках между Украиной и Россией. По его словам, этот план якобы был составлен по итогам переговоров нынешнего главы ОП Андрея Ермака с российской стороной.

Богдан также заявил, что операция по поимке наемников российской частной военной компании "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" президента.

Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент Владимир Зеленский уволил его с этой должности. 

Глава государства сказал, что назначение Богдана было ошибкой. "Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет", – заявил Зеленский.

Теги: расследование, Владимир Зеленский, допрос, Вагнер, Андрей Богдан, ГБР
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