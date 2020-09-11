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Богдан: С Ермаком мы сразу не понравились друг другу. Мне не нравятся мужчины с кошачьими повадками

Действующего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака не было в команде на этапе предвыборной гонки, он появился уже после победы Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году и сразу вызвал антипатию. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил экс-глава офиса Андрей Богдан.

Андрей Ермак возглавил Офис президента семь месяцев назад 11 февраля 2020 года
Андрей Ермак возглавил Офис президента семь месяцев назад – 11 февраля 2020 года
Фото: president.gov.ua

Между нынешним главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и его предшественником Андреем Богданом с момента знакомства возникла взаимная антипатия. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил сам Богдан.

На вопрос журналиста, какое впечатление на него произвел Ермак при первой встрече, Богдан ответил, что ему не нравятся "мужчины с кошачьими повадками".

"Мы как-то сразу не понравились друг другу. Мне не нравятся люди, мужчины, с кошачьими повадками. Есть ассоциация с животными у людей – вот у меня такая возникла ассоциация", – сказал Богдан.

На вопрос "как в команде Владимира Зеленского появился Андрей Ермак?" Богдан ответил, что не видел его на этапе предвыборной кампании. 

"Насколько я знаю, это старый его друг. Так мне представил Владимир Александрович, кто это. Но он не появился – в команде во время выборов его не существовало – он уже появился в Офисе президента", – подчеркнул Богдан. 

"Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону

Юрист и экономист Андрей Богдан в мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Юрист и кинопродюсер Андрей Ермак был помощником президента Украины с 21 мая 2019 года. Сначала он курировал международную политику, но со временем в сферу его ответственности перешли и другие вопросы. По данным "ВВС Україна", он отвечал за переговоры с Россией по Донбассу и обмену пленными, а также готовил с украинской стороны нормандские переговоры в Париже в декабре 2019-го.

11 февраля 2020 года, сразу после увольнения Богдана, Зеленский назначил Ермака главой своего офиса. Накануне назначения в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" Ермак утверждал, что у него нет и не было никакой конкуренции с Богданом.

"У нас нет никакой конкуренции, я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные, рабочие отношения", – подчеркнул Ермак.

После интервью Гордону следователи Государственного бюро расследований вызвали Богдана на допрос для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов. В ведомстве подчеркнули, что экс-главу Офиса президента вызывают в качестве свидетеля. Богдан подтвердил, что придет на допрос в понедельник, 14 сентября.

Теги: Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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