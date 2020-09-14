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На допросе Богдан сообщил, что не обладает информацией о контактах украинских чиновников с РФ – ГБР

Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан на допросе в Государственном бюро расследований заявил, что не обладает информацией о совершении украинскими должностными лицами противоправных действий в пользу другого государства. Об этом сообщили в ГБР.

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Сегодня Богдан приходил на допрос
Сегодня Богдан приходил на допрос
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня следователи Государственного бюро расследований допросили бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Богдана об известных ему обстоятельствах возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти, о которых он сообщил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Целью допроса было выяснение имеющихся у свидетеля достоверных данных и подтверждение осуществления украинскими чиновниками возможных противоправных действий в пользу другого государства", – отметили в ГБР.

На допросе Богдан сообщил, что такой информацией не обладает, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации, говорится в сообщении.

Анонсируя допрос Богдана, в ГБР отмечали, что в интервью тот "обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами в вопросах статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, не предусмотренных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины".

9 сентября было обнародовано интервью Богдана Дмитрию Гордону. В интервью Богдан говорил, что иностранные спецслужбы верят в существование договоренности о совместных уступках между Украиной и Россией. По его словам, этот план якобы был составлен по итогам переговоров нынешнего главы ОП Андрея Ермака с российской стороной.

"Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы... Это какой-то алгоритм действий. "Мы вам – корабли, вы нам – воду в Крым, мы вам – пленных, вы нам – прямое авиасообщение. Мы вам – $3 млрд по решению суда, а вы нам – что-то", – сказал он.

Богдан также заявил, что операция по поимке наемников российской частной военной компании "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" президента.

Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент Владимир Зеленский уволил его с этой должности. 

Глава государства сказал, что назначение Богдана было ошибкой. "Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет", – заявил Зеленский.

Теги: Россия, Украина, расследование, чиновники, Андрей Богдан, ГБР
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