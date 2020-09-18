Детали о задержании вагнеровцев и выборы на Донбассе. 18 сентября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая начнется в 21.00 на телеканале "Украина", обсудят ситуацию с задержанием боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси, проект госбюджета Украины и ситуацию на Донбассе.

Сегодня в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" глава Офиса президента Украины Андрей Ермак расскажет детали о задержании боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси, о том, что будет с местными выборами на Донбассе, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Также участники ток-шоу обсудят проект госбюджета Украины на 2021 год и что для страны будет значить решение президента Беларуси Александра Лукашенко закрыть границу.

Программа выйдет в 21.00. На эфир, кроме Ермака, приглашены:

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль;

министр финансов Украины Сергей Марченко;

Сергей Марченко; экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк;

Арсений Яценюк; экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман;

Владимир Гройсман; председатель Верховного совета Республики Беларусь в 1991–1994 годах Станислав Шушкевич;

нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук;

сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов;

сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;

народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко;

заместитель председателя фракции "Голос" Артур Железняк.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube