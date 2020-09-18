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Детали о задержании вагнеровцев и выборы на Донбассе. 18 сентября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая начнется в 21.00 на телеканале "Украина", обсудят ситуацию с задержанием боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси, проект госбюджета Украины и ситуацию на Донбассе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу
Фото: Шустер online / Facebook

Сегодня в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" глава Офиса президента Украины Андрей Ермак расскажет детали о задержании боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси, о том, что будет с местными выборами на Донбассе, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Также участники ток-шоу обсудят проект госбюджета Украины на 2021 год и что для страны будет значить решение президента Беларуси Александра Лукашенко закрыть границу.

Программа выйдет в 21.00. На эфир, кроме Ермака, приглашены:

  • премьер-министр Украины Денис Шмыгаль;
  • министр финансов Украины Сергей Марченко;
  • экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк;
  • экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман;
  • председатель Верховного совета Республики Беларусь в 1991–1994 годах Станислав Шушкевич;
  • нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук;
  • сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов;
  • сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
  • народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко;
  • заместитель председателя фракции "Голос" Артур Железняк.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.

    Теги: Александр Лукашенко, госбюджет, граница, Юрий Бойко, Станислав Шушкевич, Алексей Кучеренко, ток-шоу, Артур Герасимов, выборы на Донбассе, Денис Шмыгаль, Давид Арахамия, Андрей Ермак, Свобода слова Савика Шустера
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