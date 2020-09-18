Детали о задержании вагнеровцев и выборы на Донбассе. 18 сентября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" глава Офиса президента Украины Андрей Ермак расскажет детали о задержании боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси, о том, что будет с местными выборами на Донбассе, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.
Также участники ток-шоу обсудят проект госбюджета Украины на 2021 год и что для страны будет значить решение президента Беларуси Александра Лукашенко закрыть границу.
Программа выйдет в 21.00. На эфир, кроме Ермака, приглашены:
Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.