За 20 лет Россия, по данным "Новой газеты", потратила на геополитику $609 млрд. Инфографика
За 20 лет Россия, которой на разных должностях руководил нынешний президент Владимир Путин, потратила на продвижение своих геополитических интересов $609 млрд (почти 46 трлн руб.). Об этом свидетельствуют подсчеты российской "Новой газеты", опубликованные 27 января. Издание разделило затраты на три блока: поддержка режимов ($268,9 млрд), энергетические проекты ($224,4 млрд) и прощенные долги СССР ($116 млрд). Самыми затратными оказались поддержка режимов в Беларуси ($109 млрд) и в Украине до 2014 года ($103 млрд). Дешевле всего обошлись долги Афганистана – $10 млрд. На поддержку непризнанных республик Россия потратила, по данным "Новой газеты", $32 млрд. Издание отмечает, что за деньги, потраченные на геополитику, можно было бы построить в РФ 15 тыс. новых больниц или положить на накопительный счет каждого взрослого гражданина России по 400 тыс. руб (около $5,2 тыс.).
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