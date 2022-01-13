Аренда автомобилей в Киеве от компании TopRent

Парк компании формируют автомобили, возраст которых не превышает пять лет Фото: toprent.ua

Прокат авто и его преимущества

В автопарке компании https://toprent.ua представлены автомобили на любой случай, стоимость предоставляемых услуг напрямую зависит от длительности аренды автомобиля. В компании "Топрент" самые низкие цены на аренду автомобилей. Диапазон цен варьируется от $18 в сутки и зависит от выбранной модели авто и срока аренды.

Парк компании формируют автомобили, возраст которых не превышает пять лет. Цена зависит от выбранного класса автомобиля, на сайте toprent.ua можно ознакомиться с характеристиками каждой модели и реальными фотографиями всех автомобилей.



Компания Toprent предоставляет машины в аренду с водителем и без него. Водители компании имеют многолетний опыт работы, хорошо ориентируются в городе, вежливы и пунктуальны.

При подписании документов автомобиль осматривают вместе с клиентами, дают необходимые консультации, отвечают на интересующие клиента вопросы. Клиенту предоставляются все необходимые документы, в том числе полис страхования.



Цель компании – предоставить клиентам качественную услугу

Услуги компании Toprent – качество, оперативность, удобство.

Популярность услуг Toprent легко объяснить. Все транспортные средства компания предоставляет в отличном техническом состоянии. Прокат автомобилей возможен по всей территории Украины, получить авто можно:

в офисе компании;

на автостанции;

на вокзале;

в аэропорту;

по адресу клиента.

За дополнительную плату можно согласовать место подачи автомобиля по нужному адресу как в Киеве, так и в любом городе Украины.