Аренда автомобилей в Киеве от компании TopRent

Прокат авто и его преимущества
В автопарке компании https://toprent.ua представлены автомобили на любой случай, стоимость предоставляемых услуг напрямую зависит от длительности аренды автомобиля. В компании "Топрент" самые низкие цены на аренду автомобилей. Диапазон цен варьируется от $18 в сутки и зависит от выбранной модели авто и срока аренды.
Парк компании формируют автомобили, возраст которых не превышает пять лет. Цена зависит от выбранного класса автомобиля, на сайте toprent.ua можно ознакомиться с характеристиками каждой модели и реальными фотографиями всех автомобилей.
Компания Toprent предоставляет машины в аренду с водителем и без него. Водители компании имеют многолетний опыт работы, хорошо ориентируются в городе, вежливы и пунктуальны.
При подписании документов автомобиль осматривают вместе с клиентами, дают необходимые консультации, отвечают на интересующие клиента вопросы. Клиенту предоставляются все необходимые документы, в том числе полис страхования.
Цель компании – предоставить клиентам качественную услугу
Услуги компании Toprent – качество, оперативность, удобство.
Популярность услуг Toprent легко объяснить. Все транспортные средства компания предоставляет в отличном техническом состоянии. Прокат автомобилей возможен по всей территории Украины, получить авто можно:
За дополнительную плату можно согласовать место подачи автомобиля по нужному адресу как в Киеве, так и в любом городе Украины.