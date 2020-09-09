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Автошкола "Киев" – высшее качество обучения вождению

Выбор автошколы – сложная задача, ведь от правильного решения зачастую зависит и количество потраченных средств, и адекватное поведение на дороге.

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Автошкола "Киев" существует уже более шести лет
Автошкола "Киев" существует уже более шести лет
Фото: depositphotos.com

Конечно, учебные заведения для будущих водителей зачастую работают по одной системе: изучение, теории, практика, подготовка к сдаче экзамена. Но есть и те, которые уже давно завоевали признание в своей сфере. К таким относится и автошкола "Киев", которая в 2018 году даже была отмечена статуэткой "100% знак качества" среди 157 обучающих центров для водителей. 

Больше о школе вождения можно узнать на askiev.com.ua.

Почему стоит выбрать "Киев"?

Автошкола "Киев" существует уже более шести лет, и за это время выпустила более 3000 водителей. Какие же преимущества отличают ее от других учебных заведений для подготовки водителей?

Автошкола "Киев" – действительно удивительная школа для автомобилистов, обучение в которой предполагает не только стопроцентное получение необходимых знаний, но и:

  • Удобное расположение. В городе Киеве есть три филиала автошколы, расположенные неподалеку от станций метро "Позняки", "Олимпийская" и "Дарница". В зависимости от места жительства, учебы или работы, студенты самостоятельно выбирают филиал, в котором будут проходить обучение.
  • Занятия в комфорте, а именно современные офисы, удобные классы, лучшие методические пособия и прикладные макеты, а также чай, кофе и бесплатный интернет для студентов;
  • Фиксированная стоимость и возможность рассрочки. Цена за весь курс обучения устанавливается в момент заключения договора и остается неизменной. Если студенту финансово тяжело выплатить всю сумму сразу, то можно разделить ее на несколько частей.

На занятиях всегда присутствует приятная атмосфера, инструкторы и преподаватели максимально доброжелательные и стараются дать не только самую важную информацию, но и часто останавливаются на мелких нюансах, которые с первого взгляда кажутся незначительными.

Наша гордость

Автошкола "Киев" завоевала популярность и признание не только среди жителей города Киева, но и всей Украины, ведь с недавних пор разработала еще и удаленный теоретический курс. Своим студентам школа вождения предлагает:

  • Большой автопарк автомобилей. У нас присутствуют авто таких марок, как KIA, Hyundai, Peugeot. Машины регулярно проходят техобслуживание и оборудованы всем необходимым для качественного обучения. Выбор всегда за студентом – мы всегда идем навстречу и подстраиваем вождение под график работы или учебы;
  • Самые опытные преподаватели и инструкторы, которые давно работают со студентами всех возрастных категорий. Необходима дополнительная консультация или совет? Преподаватель всегда готов ответить на любой вопрос, а инструктор без проблем проведет дополнительное занятие и поможет закрепить усвоенный теоретический материал.

Мы с радостью участвуем в благотворительных мероприятиях, к примеру, Grand Voice 2018 и New Cover FM, выступаем в качестве партнеров в разнообразных социальных проектах и оказываем поддержку молодым талантам.

Все еще думаете, как научиться водить? Специалисты автошколы "Киев" с удовольствием помогут вам получить желанное водительское удостоверение!

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