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Что такое массаж и какой массаж лучше выбрать

Все чаще люди отдают предпочтение аппаратному массажу LPG при различных заболеваниях
Все чаще люди отдают предпочтение аппаратному массажу LPG при различных заболеваниях
Фото: slim.ua

Что такое массаж, как записаться на процедуры, каким он бывает, кому показан, противопоказан, разберемся в этой статье.

Массажем называется сопутствующая терапия механических дозированных воздействий на организм, кожный покров, мышцы.

Когда показан массаж?

Профессиональный ручной или аппаратный назначают для оздоровления организма, чтобы устранить различные заболевания, которые касаются:

  • опорно-двигательной системы.
  • Мышечной боли.
  • Переутомлений.
  • Кожи и кровеносной системы.
  • Стимулирования ЦНС.
  • Выведения застоявшихся токсинов из организма.


Лечебно-оздоровительний массаж проводят для разных зон и для решения таких проблем как:

  • боли в спине, поясницы, шеи, руках, ногах;
  • головной боли;
  • остеохондроза;
  • ушибе, растяжении;
  • переломе;
  • артритах;
  • радикулитах и пр.

Сюда относятся также: невралгия, неврит, физические и умственные переутомления и пр.

Кому не рекомендуется делать оздоровительные массажи

Массажисты не будет делать массаж, если у пациента протекают в организме острые воспалительные процессы.

Во избежание усиления проблемы, травм сосудов, не рекомендуют ручной и аппаратный массаж. А также при гипертонии, воспалительных процессах, беременности, неврозах и лихорадочном состоянии.

Все чаще, как в Европе так и Украине, люди отдают предпочтение аппаратному массажу LPG при различных заболеваниях. Для коррекции фигуры, лечения целлюлита все чаще девушки и мужчины выбирают lpg массаж в центре Slim. Который решает все эстетические проблемы, подтягивает кожу, убирает лишний объем тела. Ручной массаж больше применяется по показаниям для решения конкретных поблем, расслабления мышц.

Особенности и описание эффективных видов массажа

Аппаратный массаж lpg – методика, которая все чаще применяется в косметологи и эстетической медицине для решения проблем, связанных с коррекцией фигуры, для устранения целлюлита, подтяжке кожи. Процедура абсолютно безопасна, не вызывает болевых ощущений, синяков, не растягивает кожу. Воздействие вакуума и роликов стимулирует выработу коллагена, эластина в коже.

Прессотерапия или прессомассаж – методика воздействия на тело человека сжатым воздухом, который подается в специальный костюм, создавая сдавливание тканей. Перед процедурой пациента одевают в специальный костюм, укладывают на кушетку. Прессотерапия имеет мощный дренажный эффект, стимулируя выведение лишней жидкости из организма, улучшает самочувствие.

Классический массаж спины, общий – проводится руками массажиста с использованием специальных мазей, кремов, гелей. Цель ручного массажа – расслабить мышцы, убрать мышечные блоки, иннервацию, снять усталость. Ручной массаж очень эффективен, если его проводят опытные массажисты, знающие особенности организма, проблемы.

Антицеллюлитный массаж – популярная процедура, которую пробовала чуть ли не каждая женщина, девушка. Существует более 10 видов и техник, которые направлены на устранение целлюлита, уменьшение в объемах. Качество массажа будет напрямую зависить от умений масcажиста, использования профессиональной косметики, кремов, обертываний. Именно поэтому многие выбирают аппаратный массаж.

Теги: фигура, массаж, косметология
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