Что такое массаж и какой массаж лучше выбрать

Все чаще люди отдают предпочтение аппаратному массажу LPG при различных заболеваниях Фото: slim.ua

Массажем называется сопутствующая терапия механических дозированных воздействий на организм, кожный покров, мышцы.

Когда показан массаж?

Профессиональный ручной или аппаратный назначают для оздоровления организма, чтобы устранить различные заболевания, которые касаются:

опорно-двигательной системы.

Мышечной боли.

Переутомлений.

Кожи и кровеносной системы.

Стимулирования ЦНС.

Выведения застоявшихся токсинов из организма.



Лечебно-оздоровительний массаж проводят для разных зон и для решения таких проблем как:

боли в спине, поясницы, шеи, руках, ногах;

головной боли;

остеохондроза;

ушибе, растяжении;

переломе;

артритах;

радикулитах и пр.

Сюда относятся также: невралгия, неврит, физические и умственные переутомления и пр.

Кому не рекомендуется делать оздоровительные массажи

Массажисты не будет делать массаж, если у пациента протекают в организме острые воспалительные процессы.

Во избежание усиления проблемы, травм сосудов, не рекомендуют ручной и аппаратный массаж. А также при гипертонии, воспалительных процессах, беременности, неврозах и лихорадочном состоянии.

Все чаще, как в Европе так и Украине, люди отдают предпочтение аппаратному массажу LPG при различных заболеваниях. Для коррекции фигуры, лечения целлюлита все чаще девушки и мужчины выбирают lpg массаж в центре Slim. Который решает все эстетические проблемы, подтягивает кожу, убирает лишний объем тела. Ручной массаж больше применяется по показаниям для решения конкретных поблем, расслабления мышц.

Особенности и описание эффективных видов массажа

Аппаратный массаж lpg – методика, которая все чаще применяется в косметологи и эстетической медицине для решения проблем, связанных с коррекцией фигуры, для устранения целлюлита, подтяжке кожи. Процедура абсолютно безопасна, не вызывает болевых ощущений, синяков, не растягивает кожу. Воздействие вакуума и роликов стимулирует выработу коллагена, эластина в коже.

Прессотерапия или прессомассаж – методика воздействия на тело человека сжатым воздухом, который подается в специальный костюм, создавая сдавливание тканей. Перед процедурой пациента одевают в специальный костюм, укладывают на кушетку. Прессотерапия имеет мощный дренажный эффект, стимулируя выведение лишней жидкости из организма, улучшает самочувствие.

Классический массаж спины, общий – проводится руками массажиста с использованием специальных мазей, кремов, гелей. Цель ручного массажа – расслабить мышцы, убрать мышечные блоки, иннервацию, снять усталость. Ручной массаж очень эффективен, если его проводят опытные массажисты, знающие особенности организма, проблемы.

Антицеллюлитный массаж – популярная процедура, которую пробовала чуть ли не каждая женщина, девушка. Существует более 10 видов и техник, которые направлены на устранение целлюлита, уменьшение в объемах. Качество массажа будет напрямую зависить от умений масcажиста, использования профессиональной косметики, кремов, обертываний. Именно поэтому многие выбирают аппаратный массаж.