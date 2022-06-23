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Действительно ли нашей коже необходимы ночные маски для лица

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Маска принесет пользу коже, особенно если она содержит правильные ингредиенты, которые помогут решить проблемы
Маска принесет пользу коже, особенно если она содержит правильные ингредиенты, которые помогут решить проблемы
Фото: pexels.com

Увлажняющие ночные маски в последнее время становятся все более популярными в индустрии ухода за кожей. Многие популярные бренды запускают продукты для ночного ухода за кожей и обещают увлажнение кожи к утру. И хотя в теории это звучит великолепно, мы решили разобраться, правда ли так необходима ночная маска для лица в повседневной жизни, особенно тем, кто уже использует обычный увлажняющий крем.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы собрали мнения дерматологов и узнали, чем отличаются ночные маски для лица от увлажняющих кремов. Далее рассказываем, какое из средств лучше всего подходит для увлажнения кожи. Косметика для лица высокого качества в широком разнообразии представлена в интернет-магазине Watsons.

В чем разница между ночной маской и увлажняющим кремом?

Эти два косметических средства имеют кремообразную текстуру и способ нанесения, схожие формулы, компоненты и преимущества. Однако маска, как правило, характеризуется более высокими концентрациями активных ингредиентов для повышения ее эффективности. В то время как увлажняющий крем разработан для ежедневного использования, поэтому имеет более легкую структуру.

Отличием масок также является то, что они разработаны специально для воздействия на кожу во время ее естественного восстановительного процесса – ночного сна, тем самым обеспечивая ей не только отдых, но и обновление. Также они обычно обладают смягчающими свойствами, что способствует глубокому проникновению веществ в кожу и поддержанию здоровья ее внешнего слоя.

В конечном счете разница между ночной маской и увлажняющими средствами не так уж и велика. Как и любой другой уходовый продукт, они могут быть созданы для решения различных проблем кожи в зависимости от используемых ингредиентов. Однако, несмотря некоторые различия, это не делает то или иное средство менее эффективным, что подводит нас к следующему вопросу.

Нужна ли вам ночная маска для лица?

На первый взгляд может показаться, что продажа масок – это своего рода маркетинговый инструмент, однако на самом деле они могут быть полезны, особенно если у вас чувствительная кожа. Обладателям сухой и тусклой кожи также будет полезно использование увлажняющей ночной маски от одного до трех раз в неделю.

Какую маску лучше выбрать?

Дерматологи рекомендуют искать увлажняющие и успокаивающие ингредиенты, такие как глицерин, ниацинамид, алоэ вера, огурец или антиоксиданты. Еще один полезный ингредиент, который увлажняет и уменьшает вид тонких линий и морщин – гиалуроновая кислота.

Если вы ищете дополнительный импульс гидратации или просто хотите почувствовать успокаивающее действие на своей коже, то вам, возможно, понравится добавить маску в свои привычные уходовые процедуры. Таким образом, хотя в ней нет необходимости (если вы уже используете увлажняющий крем), маска принесет пользу коже, особенно если она содержит правильные ингредиенты, которые помогут решить проблемы с кожей.

Теги: здоровье, мода и красота, косметика
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