Екатерина Белокур. Интересные факты о художнице

7 декабря исполняется 120 лет со дня рождения украинской художницы Екатерины Белокур (1900–1961).

Екатерина Белокур, родившаяся 7 декабря 1900 года, художник-самоучка. Она происходила из бедной сельской семьи, проживавшей в Богдановке под Киевом, и не смогла получить не только художественное, но и базовое среднее образование.

Она пробовала поступить в Миргородский техникум художественной керамики и в театральный техникум в Киеве. В обоих вузах получила отказ из-за отсутствия аттестата.

Родители не понимали пристрастия дочери к творчеству и разрешали рисовать только после того, как она выполнит всю работу по дому и хозяйству. Как правило, после обеда в воскресенье. Не было у девочки и материалов: полотнами служила старая одежда, кисть она сделала сама, прицепив к прутику несколько ворсинок шерсти, краски разводила, используя натуральные красители.

Фото: museum.net.ua

Художнице сложно было смириться с непониманием в семье, и она однажды даже решилась на самоубийство. Белокур пробовала топиться, но была спасена. После этого родители стали лояльнее относиться к ее творческим порывам. После попытки суицида Белокур всю жизнь имела проблемы со здоровьем, поскольку простудила в реке ноги.

Художница преимущественно рисовала цветы, но никогда их не срывала. Она могла пройти несколько десятков километров, чтобы найти нужные ей виды растений. Сорванный цветок Белокур сравнивала с загубленной человеческой судьбой.

Признание к художнице пришло в возрасте 40 лет. Она, услышав по радио голос певицы Оксаны Петрусенко, настолько вдохновилась им, что написала исполнительнице письмо, в которое вложила свой рисунок. Петрусенко помогла в организации первой выставки Белокур. Полотна сначала показали в Полтаве, а позже – в Киеве и Москве.

Фото: museum.net.ua

Знаменитый испанский художник Пабло Пикассо, увидев картины Белокур на выставке советской живописи в Париже в 1954 году, был поражен талантом автора. "Если бы у нас была художница такого уровня мастерства, мы бы заставили говорить о ней весь мир", – сказал он.

Белокур никогда не была замужем. В молодости у нее были женихи, но все они не относились всерьез к увлечению девушки живописью. Крестьянские парни рассчитывали на то, что жена посвятит себя дому, детям и быту. Белокур же не мыслила себя без творчества.

До конца жизни она прожила в родительском доме в Богдановке, где на старости лет присматривала за больной матерью. Сердце Белокур остановилось 10 июня 1961 года. Она похоронена в родной Богдановке. Сейчас в доме художницы находится мемориальный музей.