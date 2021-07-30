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Как быть счастливым каждый день своей жизни

Чтобы чувствовать себя счастливым каждый день, нужно прислушиваться к своим истинным желаниям
Чтобы чувствовать себя счастливым каждый день, нужно прислушиваться к своим истинным желаниям
Фото: depositphotos.com

Счастье – относительное понятие. В общем смысле им можно обозначить удовлетворенность своей жизнью здесь и сейчас.

Для того, чтобы ощущать себя счастливым, важно научиться проживать каждое мгновение на полную. При этом формируется способность быть более чутким к собственным чувствам и понимание, что именно вызывает ту или иную эмоцию.

Важно научиться воспринимать неудачи как уроки, которые дает жизнь. Ведь они делают человека сильнее, помогают сменить направление или укрепиться в собственном мнении, формируют более целостную личность, делают нас мудрее.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Чтобы чувствовать себя счастливым каждый день, нужно прислушиваться к своим истинным желаниям. Иногда складывается так, что жизнь пытаются программировать родители или люди со стороны: подталкивают к выбору профессии, направлению деятельности, партнера. Человеку нужно разобраться, какое занятие делает его по-настоящему наполненным, какие отношения дарят положительные эмоции.

В личной жизни невысказанные претензии и недовольство могут вызывать подавленность, угнетенное состояние. Важно сформировать доверительные отношения с возможностью говорить по душам. Не нужно приносить себя в жертву каким-либо отношениям. Необходимо ставить во главу угла взаимное уважение. Часто люди, пытаясь понравиться, играют определенную роль, углубляясь в которую, теряют себя. Счастьем может стать обретение своего "я". Прислушиваясь к себе, можно сделать первый шаг в сторону того, чтобы чувствовать себя счастливым.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Не бойтесь мечтать. Если вы всю жизнь хотели научиться играть на гитаре или рисовать, найдите время для уроков. Хобби сделает жизнь более наполненной и интересной.

Научитесь заботиться о себе. В суете часто не хватает времени на себя самого, и это необходимо исправлять. Отведите время для приятного ухода за своим лицом и телом: маски, массаж, поход в бассейн или сауну. И обязательно нужно заботиться о подпитке внутреннего мира: узнавайте каждый день что-то новое, ищите лучшие фильмы,  книги. 

Рутинные дела можно превратить в приятные хлопоты. Проявляйте фантазию: подайте приготовленную еду красиво, используйте хорошую посуду, украсьте дом живыми цветами, делайте комплименты близким людям.

Не нужно ни с кем себя сравнивать, кроме самого себя. По прошествии каждого дня задумайтесь, что вы сделали сегодня нового, полезного, какие эмоции получили. Обязательно хвалите себя даже за небольшие достижения.

Виктория ВОРОНИНА
журналист
Теги: фильм, книги, психология, деятельность, интересное, маски, гитара, бассейн, хобби, массаж, родители, дом
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