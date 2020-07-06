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Как организовать кейтеринг с нуля?

Сегодня заказать готовые блюда можно практически на любое выездное мероприятие. Поскольку организовать питание на большое количество гостей достаточно трудоемко и энергозатратно, все большую популярность набирают кейтеринговые компании.

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Кейтеринг актуален в крупном городе, где преобладают бизнес-офисы
Кейтеринг актуален в крупном городе, где преобладают бизнес-офисы
Фото: box-catering.ua

Эксперты в этой области BOX Catering доставляют готовые блюда и предлагают обслуживание на профессиональном уровне. Это достаточно прибыльный бизнес, который не требует серьезных вложений и позволяет добиться высоких доходов уже на начальном этапе.

Варианты организации бизнеса по доставке еды

Наиболее востребованное направление кейтеринга — доставка готовой еды в офисы, поскольку во многих компаниях у сотрудников нет времени, чтобы сходить в кафе. Меню должно быть разнообразным, для полноценного обеда необходимо предлагать первое, второе, салаты и напитки. Все блюда должны быть изготовлены из свежих продуктов, на которых не стоит экономить, иначе можно потерять заказчиков. Даже при доступных ценах на готовое питание можно быстро выйти на хорошую прибыль.

Обычно все начинают готовить дома на собственной кухне, а после выхода на рентабельный уровень и наличии постоянных заказчиков желательно арендовать помещение, где готовить будут профессиональные повара.

От ресторана

Если у вас есть собственное кафе, пиццерия или ресторан, организовать доставку готовой еды не составит большого труда. Достаточно найти компании, которые будут пользоваться вашими услугами, приобрести автомобиль для развоза заказов и нанять водителя.

Если вы желаете также обслуживать корпоративные мероприятия, свадьбы, дни рождения и прочие выездные банкеты, необходимо приобрести мебель, оборудование, разнообразное дизайнерское оформление, соответствующее разным стилевым решениям.

Самостоятельная организация кейтеринговых услуг

Своими силами можно справиться с заказами для небольшого офиса, фуршета, пикника, а если необходимо организовывать и полностью обслуживать выездное мероприятие (свадьбу, день рождения, банкет), это вызовет ряд сложностей. При самостоятельном ведении бизнеса придется:

  • планировать меню;
  • вести бюджет;
  • искать, подготавливать, украшать территорию, где будет проводиться мероприятие;
  • привозить заказчикам напитки и закуски для дегустации;
  • презентовать элементы декора, место проведения банкета;
  • доставлять кухонные приборы, посуду, продукты питания, сотрудников;
  • сервировать столы, обслуживать гостей;
  • закупать продукты только высокого качества.

В данном случае придется полностью организовать и обслужить праздничное застолье, то есть быть "слугой" на празднике.

Кейтеринговые услуги

Кейтеринг актуален в крупном городе, где преобладают бизнес-офисы. Кейтеринговые компании проводят мероприятия разного масштаба и направленности. По сути — это выездной ресторан с соответствующим обслуживанием. Обязательно присутствует несколько блюд, многочисленный обслуживающий персонал, место проведения соответствующе украшается. Компания BOX Catering проводит:

  1. Кофе-паузы, которые часто устраивают в процессе переговоров, семинаров, тренингов, конференций. По времени обычно занимают 30–40 минут. Подается не только кофе, но и другие напитки, фруктовые нарезки, канапе, сэндвичи, сладости.
  2. Доставку обедов в офисы. Подразумевает оформление договора на курьерскую поставку и заблаговременное уточнение списка блюд.
  3. Барбекю и пикники, когда пища готовится на открытом воздухе. Часто такие услуги заказывают на корпоративные мероприятия. Повара при этом должны показать все свое мастерство.
  4. Банкеты. Приносят большой доход, но требуют серьезных затрат. Такой формат заказывается на дни рождения, свадьбы, религиозные праздники, вечеринки.
  5. Фуршет, шведский стол или коктейльные вечеринки, когда организуется бар, устанавливаются столики-подставки, на которых располагаются закуски. Гости сами подходят к столу и берут все необходимое.

Кейтеринговая компания организует для вас любое мероприятие, будь то банкет или летняя коктейльная вечеринка. Обращаясь к профессионалам, вы получаете хорошее обслуживание, высочайший сервис, вкусную еду и приятные цены.

Теги: бизнес, продукты, праздники, ресторан
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