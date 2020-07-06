Как организовать кейтеринг с нуля?

Эксперты в этой области BOX Catering доставляют готовые блюда и предлагают обслуживание на профессиональном уровне. Это достаточно прибыльный бизнес, который не требует серьезных вложений и позволяет добиться высоких доходов уже на начальном этапе.
Наиболее востребованное направление кейтеринга — доставка готовой еды в офисы, поскольку во многих компаниях у сотрудников нет времени, чтобы сходить в кафе. Меню должно быть разнообразным, для полноценного обеда необходимо предлагать первое, второе, салаты и напитки. Все блюда должны быть изготовлены из свежих продуктов, на которых не стоит экономить, иначе можно потерять заказчиков. Даже при доступных ценах на готовое питание можно быстро выйти на хорошую прибыль.
Обычно все начинают готовить дома на собственной кухне, а после выхода на рентабельный уровень и наличии постоянных заказчиков желательно арендовать помещение, где готовить будут профессиональные повара.
Если у вас есть собственное кафе, пиццерия или ресторан, организовать доставку готовой еды не составит большого труда. Достаточно найти компании, которые будут пользоваться вашими услугами, приобрести автомобиль для развоза заказов и нанять водителя.
Если вы желаете также обслуживать корпоративные мероприятия, свадьбы, дни рождения и прочие выездные банкеты, необходимо приобрести мебель, оборудование, разнообразное дизайнерское оформление, соответствующее разным стилевым решениям.
Своими силами можно справиться с заказами для небольшого офиса, фуршета, пикника, а если необходимо организовывать и полностью обслуживать выездное мероприятие (свадьбу, день рождения, банкет), это вызовет ряд сложностей. При самостоятельном ведении бизнеса придется:
В данном случае придется полностью организовать и обслужить праздничное застолье, то есть быть "слугой" на празднике.
Кейтеринг актуален в крупном городе, где преобладают бизнес-офисы. Кейтеринговые компании проводят мероприятия разного масштаба и направленности. По сути — это выездной ресторан с соответствующим обслуживанием. Обязательно присутствует несколько блюд, многочисленный обслуживающий персонал, место проведения соответствующе украшается. Компания BOX Catering проводит:
Кейтеринговая компания организует для вас любое мероприятие, будь то банкет или летняя коктейльная вечеринка. Обращаясь к профессионалам, вы получаете хорошее обслуживание, высочайший сервис, вкусную еду и приятные цены.