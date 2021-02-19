Коротко о новациях в страховании

Страхование ОСАГО
Самым востребованным и популярным продуктом на сегодня является страховка ОСАГО. И это неслучайно, ведь выехать на дороги страны без этого документа нельзя. Возможно, кто-то скажет, что это лишние траты для водителя, но это далеко не так. Механизм обязательного автомобильного страхования работает таким образом, что владелец полиса практически полностью избавляется от необходимости выплачивать компенсацию в случае его виновности в ДТП. Вместо него это делает компания.
Таким образом, водитель, заплатив небольшую сумму за страховку, впоследствии сэкономит большие средства. Максимальная компенсация за ремонт авто – до 130 тыс. грн, а на лечение пострадавших участников ДТП – до 260 тыс. грн. К тому же если оформить ОСАГО онлайн, можно сэкономить около 10% на покупке. В перспективе владельцы таких страховок могут воспользоваться электронным европротоколом при незначительных ДТП. Статистика свидетельствует о том, что таких водителей в 2020 году стало в два раза больше по сравнению с предыдущим. Лидером на рынке онлайн-страхования ОСАГО является СК VUSO, которая работает по системе прямого урегулирования, готова предложить дополнительные бонусы для своих клиентов.
Добровольная страховка КАСКО
Надежно защитить свой автомобиль позволяет система добровольного страхования КАСКО. Ситуаций, в которых помогает компания, с таким полисом становится больше. На компенсации можно рассчитывать в таких случаях:
В последнее время компании расширяют список страховых случаев. Первым шагом к этому становится приобретение премиум-пакета. Тогда клиент может дополнительно получить компенсацию за моральный ущерб или на восстановление своего здоровья.
Медицинское страхование
В эпоху пандемии особенно актуальной становится защита собственного здоровья. Список болезней дополнился еще одной, причиной которой является опасный коронавирус. Заболевание может настигнуть человека в самое неподходящее время и потребует немалых средств на лечение. Только диагностика стоит около 2 тысяч гривен, не говоря уже о финансовых вложениях, без которых не обойтись в процессе терапии.
Стоимость медицинской страховки составляет намного меньше, но клиент получает гарантии того, что он не останется наедине со своими проблемами, если заболеет.
Как выбрать страховую компанию
Страховая защита только тогда надежно сработает, когда договор заключен не с фирмой-однодневкой, а с организацией, которая занимает стойкие позиции на рынке.
Пример такой страховой компании – СК VUSO. Она оказывает услуги населению уже 19 лет и прочно наладила деловые связи со своими партнерами – СТО, медицинскими учреждениями. Это позволяет ей оказывать своевременную помощь в непредвиденных ситуациях. Здесь быстро реагируют на изменения и могут предложить обслуживание онлайн, новые программы, например, страхование в случае инфицирования COVID-19. Достаточный размер активов, которые превышают страховые резервы в четыре раза, гарантирует своевременные выплаты в полном объеме.
Страхование в СК VUSO превзойдет самые смелые ожидания клиентов.