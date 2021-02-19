Коротко о новациях в страховании

Сегодня граждане уже знают довольно много о разных видах страхования, о том, что эта система может помочь в трудных ситуациях. Стремительно растет число тех, кто не просто покупает страховые полисы, а совершает эти операции онлайн. В Украине в 2020 году таких клиентов у компаний стало больше в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. О том, что нового могут предложить в этой сфере, пойдет речь в нашем материале.

Страхование ОСАГО

Самым востребованным и популярным продуктом на сегодня является страховка ОСАГО. И это неслучайно, ведь выехать на дороги страны без этого документа нельзя. Возможно, кто-то скажет, что это лишние траты для водителя, но это далеко не так. Механизм обязательного автомобильного страхования работает таким образом, что владелец полиса практически полностью избавляется от необходимости выплачивать компенсацию в случае его виновности в ДТП. Вместо него это делает компания.

Таким образом, водитель, заплатив небольшую сумму за страховку, впоследствии сэкономит большие средства. Максимальная компенсация за ремонт авто – до 130 тыс. грн, а на лечение пострадавших участников ДТП ­– до 260 тыс. грн. К тому же если оформить ОСАГО онлайн, можно сэкономить около 10% на покупке. В перспективе владельцы таких страховок могут воспользоваться электронным европротоколом при незначительных ДТП. Статистика свидетельствует о том, что таких водителей в 2020 году стало в два раза больше по сравнению с предыдущим. Лидером на рынке онлайн-страхования ОСАГО является СК VUSO, которая работает по системе прямого урегулирования, готова предложить дополнительные бонусы для своих клиентов.

Фото: depositphotos.com

Добровольная страховка КАСКО

Надежно защитить свой автомобиль позволяет система добровольного страхования КАСКО. Ситуаций, в которых помогает компания, с таким полисом становится больше. На компенсации можно рассчитывать в таких случаях:

при повреждении авто в ДТП;

при поломках, возникших в результате стихийных бедствий, пожаров, затоплений;

если автомобиль или его часть украли либо повредили злоумышленники.

В последнее время компании расширяют список страховых случаев. Первым шагом к этому становится приобретение премиум-пакета. Тогда клиент может дополнительно получить компенсацию за моральный ущерб или на восстановление своего здоровья.

Медицинское страхование

В эпоху пандемии особенно актуальной становится защита собственного здоровья. Список болезней дополнился еще одной, причиной которой является опасный коронавирус. Заболевание может настигнуть человека в самое неподходящее время и потребует немалых средств на лечение. Только диагностика стоит около 2 тысяч гривен, не говоря уже о финансовых вложениях, без которых не обойтись в процессе терапии.

Стоимость медицинской страховки составляет намного меньше, но клиент получает гарантии того, что он не останется наедине со своими проблемами, если заболеет.

Фото: depositphotos.com



Как выбрать страховую компанию

Страховая защита только тогда надежно сработает, когда договор заключен не с фирмой-однодневкой, а с организацией, которая занимает стойкие позиции на рынке.

Пример такой страховой компании – СК VUSO. Она оказывает услуги населению уже 19 лет и прочно наладила деловые связи со своими партнерами – СТО, медицинскими учреждениями. Это позволяет ей оказывать своевременную помощь в непредвиденных ситуациях. Здесь быстро реагируют на изменения и могут предложить обслуживание онлайн, новые программы, например, страхование в случае инфицирования COVID-19. Достаточный размер активов, которые превышают страховые резервы в четыре раза, гарантирует своевременные выплаты в полном объеме.

Страхование в СК VUSO превзойдет самые смелые ожидания клиентов.