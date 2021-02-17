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Круглосуточный Травмпункт 24/7 – оперативное устранение опасности

Любая травматическая ситуация требует немедленного осмотра травматолога. Круглосуточный Травмпункт 24/7 от медицинского центра "АЦМД-Медокс" – возможность быстро получить квалифицированную помощь профессионалов.

При получении травм нельзя медлить
При получении травм нельзя медлить
Фото: depositphotos.com

Для этого у нас есть все необходимое оборудование, медикаменты и перевязочные материалы. С нами вам не придется беспокоиться о своем здоровье!

Подробнее: https://acmd.clinic/services/travmpunkt-kruglosutochniy 

Какие услуги можно получить в Травмпункте 24/7?

В круглосуточном Травмпункте 24/7 в Святошинском районе все пациенты, получившие травму, могут получить весь перечень необходимых услуг:

  • диагностику повреждений с использованием рентгена или компьютерной томографии при необходимости;

  • незамедлительное вакцинирование при укусах клещей, животных или колотых ранах;

  • вправление вывихов любой сложности с дополнительной фиксацией при помощи иммобилизующей повязки из современных материалов;

  • применение обезболивающих веществ при необходимости;

  • обработка, дренирование ран, наложение и снятие швов;

  • перевод в круглосуточный стационар для оперативного вмешательства.

Когда следует обратиться в Травмпункт 24/7?

От травм не застрахован никто. Поводом обратиться в травмпункт после удара является появление:

  • припухлости;

  • отека;

  • длительного покраснение кожи;

  • гематомы;

  • выраженной боли;

  • снижения подвижности в конечности.

Помимо этого, посещение травмпункта точно необходимо, если у Вас:

  • термическое повреждение;

  • укус животного/клеща.

Следует помнить, что даже незначительное повреждение может стать причиной серьезных осложнений. Обращение к нашим специалистам позволит избежать этого.

Преимущества обращения в Травмпункт 24/7

Работа травматологического пункта от медицинского центра "АЦМД-Медокс" нацелена на минимизирование последствий травмы. Залогом этого служит наличие современного оборудования, работа квалифицированных специалистов и быстрого оказания необходимой помощи.

Главные аспекты нашей работы:

  • оказание медицинской помощи 24 часа в сутки / семь дней в неделю;

  • точная диагностика современными приборами;

  • эффективное проведение необходимых манипуляций;

  • индивидуальный подход к каждому пациенту;

  • оказание реабилитационных мероприятий при необходимости.

При получении травм нельзя медлить! Записывайте номер телефона и адрес прямо сейчас и в нужный момент у вас все будет под рукой!

Теги: Киев, медицина, здоровье, реабилитация, травма, травмы
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