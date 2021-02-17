Круглосуточный Травмпункт 24/7 – оперативное устранение опасности

Для этого у нас есть все необходимое оборудование, медикаменты и перевязочные материалы. С нами вам не придется беспокоиться о своем здоровье!
Подробнее: https://acmd.clinic/services/travmpunkt-kruglosutochniy
В круглосуточном Травмпункте 24/7 в Святошинском районе все пациенты, получившие травму, могут получить весь перечень необходимых услуг:
диагностику повреждений с использованием рентгена или компьютерной томографии при необходимости;
незамедлительное вакцинирование при укусах клещей, животных или колотых ранах;
вправление вывихов любой сложности с дополнительной фиксацией при помощи иммобилизующей повязки из современных материалов;
применение обезболивающих веществ при необходимости;
обработка, дренирование ран, наложение и снятие швов;
перевод в круглосуточный стационар для оперативного вмешательства.
От травм не застрахован никто. Поводом обратиться в травмпункт после удара является появление:
припухлости;
отека;
длительного покраснение кожи;
гематомы;
выраженной боли;
снижения подвижности в конечности.
Помимо этого, посещение травмпункта точно необходимо, если у Вас:
термическое повреждение;
укус животного/клеща.
Следует помнить, что даже незначительное повреждение может стать причиной серьезных осложнений. Обращение к нашим специалистам позволит избежать этого.
Работа травматологического пункта от медицинского центра "АЦМД-Медокс" нацелена на минимизирование последствий травмы. Залогом этого служит наличие современного оборудования, работа квалифицированных специалистов и быстрого оказания необходимой помощи.
Главные аспекты нашей работы:
оказание медицинской помощи 24 часа в сутки / семь дней в неделю;
точная диагностика современными приборами;
эффективное проведение необходимых манипуляций;
индивидуальный подход к каждому пациенту;
оказание реабилитационных мероприятий при необходимости.
При получении травм нельзя медлить! Записывайте номер телефона и адрес прямо сейчас и в нужный момент у вас все будет под рукой!