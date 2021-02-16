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На экстренную медпомощь в Украине направили около 3 млрд грн в 2021 году

Национальная служба здоровья Украины заключила договоры с 25 центрами экстренной медицинской помощи каждой области и Киева.

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С 2019 года Минздрав Украины начал трансформацию системы экстренной медицинской помощи
С 2019 года Минздрав Украины начал трансформацию системы экстренной медицинской помощи
Фото: depositphotos.com

В 2021 году Национальная служба здоровья Украины перечислила уже около 3 млрд грн за предоставление экстренной медицинской помощи, в частности, пациентам с COVID-19. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба НСЗУ.

По информации ведомства, НСЗУ заключила договоры с 25 центрами экстренной медицинской помощи каждой области и Киева. В 2020 году они получили более 13 млрд грн за предоставление экстренной помощи пациентам.

"В 2020 году больше всего выплат от НСЗУ получил Центр экстренной медицинской помощи города Киева – более 1,1 млрд грн. Центры экстренной медицинской помощи Харьковской и Днепропетровской областей получили 976 млн грн и 933 млн грн соответственно", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что с 1 апреля начнет действовать программа медицинских гарантий – 2021.

"Украинцы могут рассчитывать на бесплатную экстренную помощь по принципу экстерриториальности. При обращении к человеку отправится бригада, которая находится ближе к месту происшествия. Пациента должны транспортировать в ближайшую больницу, которая имеет контракт с НСЗУ и способна предоставить соответствующую медпомощь", – отметили в НСЗУ.

Экстренную медпомощь пациент получает независимо от наличия договора с семейным врачом. Для вызова "скорой" не нужно электронное направление, говорится в сообщении.

В мае 2019 года Минздрав Украины начал первый этап трансформации системы экстренной медицинской помощи. На реализацию пилотного проекта реформирования в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве в госбюджете было предусмотрено 922,5 млн грн.

Одной из задач реформирования было названо обновление алгоритмов диспетчеризации и создание новой IT-инфраструктуры, что позволит получать информацию о состоянии каждого вызова в определенное время.

В декабре 2020 года в Украине ввели новые критерии вызова скорой помощи.

Теги: Украина, медицина, здоровье, больница, больницы, Национальная служба здоровья
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