Мать Тереза: за что боготворили и критиковали знаменитую монахиню

Знаменитая католическая монахиня Мария Тереза была причислена к лику святых, но ее личность в обществе до сих пор оценивается неоднозначно.

26 августа исполняется 110 лет со дня рождения Матери Терезы. На фото ее портрет в Доме матери миссионеров милосердия в Калькутте Фото: EPA

26 августа 1910 года в городе Скопье (Македония) родилась Агнес Годже Бояджиу, ставшая всемирно известной как Мать Тереза, или святая Тереза из Калькутты. В переводе с албанского настоящее имя Матери Терезы означат "цветок розы".

Свой жизненный путь юная Агнес определила еще в детстве, когда зачитывалась апокрифами – жизнеописаниями святых. Тогда же она узнала о миссионерах и решила, что и сама будет нести в массы слово Божье.

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В возрасте 18 лет девушка отправилась в Ирландию, где изучала языки. Она владела английским, албанским, сербским, хинди и бенгальским. А уже через год решила отправиться в Индию, чтобы помогать нищим и преподавать в католической школе для малоимущих детей в Калькутте. За свою работу она принципиально не брала денег, а на хлеб просила милостыню у прохожих. В 21 год Агнес получила новое имя: Тереза. Так ее назвали после пострига в монахини.

Тереза продолжала деятельность учительницы до 36 лет. В этом возрасте, как рассказывала монахиня, ей явился Иисус и призвал посвятить свою жизнь страждущим: больным и нищим. Она основала общество монахинь, а через четыре года такие союзы появились более чем в 100 странах мира.

Мать Тереза часто рисковала жизнью, находясь в условиях антисанитарии. Она переболела малярией, воспалением легких, перенесла несколько сердечных приступов. Монахиня побывала в самых горячих точках, за что ее наградили Нобелевской премией мира. Мать Тереза попросила средства, которые должны были потратить на празднование этого события, направить в качестве помощи малоимущему населению Индии.

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Католическая церковь еще при жизни монахини величала ее как Мать Терезу и причислила к лику блаженных, а после смерти канонизировала – признала святой. На церемонии канонизации, которая проходила в Ватикане, присутствовали 1,5 тысячи бездомных.

Матери Терезе приписывали чудеса: исцеление безнадежных больных, от которых отказались врачи. В то же время монахиня подвергалась критике. Она заявляла, что все в руках Бога, а потому не следует принимать лекарства и обезболивающие препараты. Хосписы, в которых она имела влияние, следовали этим советам, и люди умирали в муках. В то же время сама она лечилась в новейших клиниках. Также критике подвергали и ее запрет женщинам делать аборты и разводиться с мужьями.

После смерти Матери Терезы 5 сентября 1997 года в мире осталось более 4 тысяч ее последовательниц.