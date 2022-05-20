Всемирный день розы. Как выбрать цветы согласно этикету

Праздник Всемирного дня роз происходит из Болгарии. Там в конце мая – начале июня традиционно собирали цветки роз для производства ароматного масла. Впервые Фестиваль роз состоялся в 1903 году 21 мая в Карлово.

Поскольку роза – один из самых популярных цветков во всем мире, этот праздник постепенно стали отмечать в разных странах: проводить выставки и конкурсы флористов.

При выборе букета роз важно, в первую очередь, обратить внимание на свежесть цветка. Крайние лепестки не должны быть надорваны. Иногда, удаляя их, недобросовестные продавцы маскируют начавшееся увядание.

Важно, чтобы цвет и размер роз соответствовал событию и получателю букета.

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При выборе роз для девушки стоит обратить внимание на цветы нежных оттенков: белые, персиковые, светло-розовые. Не стоит выбирать слишком длинные цветы на мощных стеблях. Лучше, если это будет букет садовых роз.

Для подарка женщине можно выбрать как светлые, так и темные цветы. Но стоит учитывать, что, согласно этикету, алые розы мужчина может преподносить в том случае, если у него уже есть романтические отношения с получательницей букета либо же он открыто хочет заявить о своих намерениях их создать. Белые или темно-красные цветы считаются нейтральными. Они могут быть знаком дружбы и уважения.

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Ярко-розовые, коралловые, персиковые цветы лучше дарить маме, жене, подруге или своей девушке. Для официальных поводов стоит выбрать не столь яркие оттенки.

Кустовые розы предпочтительнее также выбирать для получателей, с которыми вас связывают неформальные отношения.

Желтый цвет некоторые люди воспринимают как символ расставания или скорби, другие напротив ассоциируют с солнцем и радостью. Розы любых оттенков желтого лучше выбирать, если вы знаете наверняка, что адресат букета относится ко второй категории.

Фото: depositphotos.com

Выбирая цветы для мужчины следует обращать внимание на форму и количество роз в букете. Пышный букет из коротких роз категорически не подойдет. Идеальным вариантом будут пять или семь роз на длинных толстых стеблях. Цвет лучше выбирать насыщенный и однородный. Это могут быть как белые розы, так и темно-красные или бордовые. Помните, что теплая гамма считается женской.

При вручении букета следует держать его головками цветков вверх, в левой руке. Правая должна быть свободной для рукопожатия или объятий.