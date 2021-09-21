Обзор камер iPhone 13 Pro

Три объектива для топовых снимков

Прошлогодние iPhone 12 Pro и Pro Max различались конфигурацией камеры (разный зум и диафрагма), в Pro-версиях 13-й серии объективы и возможности камер идентичны:

12 Мп – широкоугольный модуль, фокусное расстояние – 26 мм, 7-линзовый объектив, оптическая стабилизация со сдвигом матрицы, светосила – f/1.5;

12 Мп – сверхширокоугольный модуль, светосила – f/1.8, 6-линзовый объектив, автофокус, улавливает до 92% больше света;

12 Мп – телефотообъектив, фокусное расстояние – 77 мм, 3-кратный оптический зум, 6-линзовый объектив.

Самый большой пиксель семейства iPhone и улучшенная диафрагма

Обновленные камеры оптимизированы для работы с iOS 15 и процессором A15 Bionic, без которых камера не могла бы того, что может сейчас. Широкоугольный объектив получил увеличенную матрицу с пикселями размером 1,9 мкм. Это самый большой показатель в iPhone, он позволяет сделать фото в темное время суток без шума и с меньшей выдержкой.

Благодаря увеличенной до ƒ/1.5 диафрагме в широкоугольном объективе улучшилось качество снимков, которые можно сделать в ночное время и при плохом освещении. По словам производителя, светосила улучшилась до 2,2 раз по сравнению с iPhone 12 Pro и почти в 1,5 раза по сравнению с iPhone 12 Pro Max.

Увеличили диафрагму и в сверхширокоугольной камере – ƒ/1.8. Вместе с новой системой автоматической фокусировки это на 92% повышает качество снимков при слабом освещении.

Фото: ilenta.com

Телеобъектив

Фокусное расстояние телефотообъектива составляет 77 мм, он поддерживает 3-кратный оптический зум. Впервые все камеры поддерживают "Ночной режим", поэтому качество ночной фотосъемки Айфона выходит на новый уровень.

Режим ProRes

Все только и делают, что обсуждают режим ProRes в новых Айфонах, но многие и сами не разобрались, что это такое. Рассказываем. Особенность этого режима – в высокой детализации, четкости и низком сжатии видео. Теперь на iPhone 13 Pro или 13 Pro Max можно полностью снять и отредактировать фильм в формате ProRes. Причем видеоролик можно отправить с Айфона сразу на Mac, в программу Final Cut.

Специально для реализации режима ProRes в процессор A15 Bionic внедрили новые видеодекодеры и декодеры, необходимые для съемки и редактирования видео. Они требуют от чипа повышенной производительности, а еще занимают много памяти, из-за чего и появилась версия на 1 Тб.

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