Продукты, позволяющие избежать возникновения кариеса

Важно, чтобы в организм поступал кальций. Им богаты кисломолочные продукты. А именно творог, сыры, йогурт, сметана, кефир. В высокой концентрации кальций содержат сельдерей, листья салата, свекольная ботва. Все эти продукты, а также зелень – источники антибактериальных веществ, помогающих нормализовать микрофлору ротовой полости.

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Для лучшего усвоения кальция нужно выбирать продукты, в которых содержится витамин D. Его источником являются говяжья печень, орехи, яйца, чеснок.

Морская рыба должна входить в рацион не менее трех раз в неделю. В ней содержатся фосфор и фтор, также помогающие усвоению кальция. Употребление морской рыбы благотворно влияет на всю костную систему, в том числе – зубы.

Овощи и фрукты помогают очищению зубов от налета, который образуется на протяжении дня. Поскольку чистить зубы щеткой рекомендуется не чаще двух – трех раз в день, можно сделать это альтернативным способом. Яблоко, клубника, морковь, капуста, огурец помогут устранить с зубов остатки пищи. Также употребление свежих овощей и фруктов укрепляет десны и помогает предотвратить пришеечный кариес.

Фото: depositphotos.com

Ягоды и цитрусовые помогают справиться с налетом за счет содержащихся в них кислот, а также оказывают антисептическое действие. Но после употребления этих продуктов нужно ополоснуть рот водой, чтобы кислота не находилась на зубах долгое время и не разъедала эмаль.