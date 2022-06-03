ГОРДОН
 
 
Интересное

Продукты, позволяющие избежать возникновения кариеса

С помощью своего рациона можно укрепить зубы
С помощью своего рациона можно укрепить зубы
Фото: depositphotos.com

4 июня отмечается Международный день борьбы с кариесом. Это заболевание зубов приводит к их разрушению. И, если проблема уже возникла, помочь справиться с ней может только стоматолог. А минимизировать риски возникновения болезни в силах каждого. Для этого необходимо не забывать о гигиене полости рта и включить в свой рацион определенные продукты.

Важно, чтобы в организм поступал кальций. Им богаты кисломолочные продукты. А именно творог, сыры, йогурт, сметана, кефир. В высокой концентрации кальций содержат сельдерей, листья салата, свекольная ботва. Все эти продукты, а также зелень – источники антибактериальных веществ, помогающих нормализовать микрофлору ротовой полости.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Для лучшего усвоения кальция нужно выбирать продукты, в которых содержится витамин D. Его источником являются говяжья печень, орехи, яйца, чеснок. 

Морская рыба должна входить в рацион не менее трех раз в неделю. В ней содержатся фосфор и фтор, также помогающие усвоению кальция. Употребление морской рыбы благотворно влияет на всю костную систему, в том числе – зубы.

Овощи и фрукты помогают очищению зубов от налета, который образуется на протяжении дня. Поскольку чистить зубы щеткой рекомендуется не чаще двух – трех раз в день, можно сделать это альтернативным способом. Яблоко, клубника, морковь, капуста, огурец помогут устранить с зубов остатки пищи. Также употребление свежих овощей и фруктов укрепляет десны и помогает предотвратить пришеечный кариес.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ягоды и цитрусовые помогают справиться с налетом за счет содержащихся в них кислот, а также оказывают антисептическое действие. Но после употребления этих продуктов нужно ополоснуть рот водой, чтобы кислота не находилась на зубах долгое время и не разъедала эмаль.

Теги: здоровье, продукты, рыба, кислота, яблоки, витамины, интересное, клубника, фрукты, зубы, яйца, салат, кефир, витамин С, творог, орехи, кариес
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля G
Елена ПОСКАННАЯ
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают G
Елена ПОСКАННАЯ
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж G
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Все СМИ писали мне на пять лет меньше. Мне казалось это важным". Полякова впервые озвучила свой настоящий возраст
  "Все СМИ писали мне на пять лет меньше. Мне казалось это важным". Полякова впервые озвучила свой настоящий возраст
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле
"Главное, что мы вместе". Амадор Лопес показал свою маму
"Главное, что мы вместе". Амадор Лопес показал свою маму
  Фагот – российским журналистам, исковеркавшим его фамилию: Обычно так русские и говорят: "Извините, мы не специально. Мы на учения ехали"
  Фагот – российским журналистам, исковеркавшим его фамилию: Обычно так русские и говорят: "Извините, мы не специально. Мы на учения ехали"
  Жураковская о певицах, работавших в РФ: Жертвуют из своих миллионных гонораров. А сколько они сделали, чтобы в Украину зашла российская армия?
  Жураковская о певицах, работавших в РФ: Жертвуют из своих миллионных гонораров. А сколько они сделали, чтобы в Украину зашла российская армия?
  Хлывнюк рассказал, как пришла идея спеть "Ой, у лузі червона калина" на Софийской площади
  Хлывнюк рассказал, как пришла идея спеть "Ой, у лузі червона калина" на Софийской площади G
Дмитрий ГОРДОН
"Нужно не только победить Россию, нужно добиться смены режима". Сенцов рассказал, сколько будет длиться война против российских оккупантов
"Нужно не только победить Россию, нужно добиться смены режима". Сенцов рассказал, сколько будет длиться война против российских оккупантов
  "Думи". Дорофеева и Пивоваров записали дуэтную песню по мотивам творчества Тараса Шевченко. Видео
  "Думи". Дорофеева и Пивоваров записали дуэтную песню по мотивам творчества Тараса Шевченко. Видео
  Жураковская о Лознице: Ему не нужно позиционировать себя как украинского режиссера
  Жураковская о Лознице: Ему не нужно позиционировать себя как украинского режиссера
Меган Маркл пришла на празднование 70-летия правления Елизаветы II в декольтированном платье
Меган Маркл пришла на празднование 70-летия правления Елизаветы II в декольтированном платье
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить так в них легче целиться
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить – так в них легче целиться
  Mamarika рассказала, почему ее муж не пошел служить в тероборону
  Mamarika рассказала, почему ее муж не пошел служить в тероборону
В Испании нашли мертвой бывшую принцессу Катара
В Испании нашли мертвой бывшую принцессу Катара
Пес Патрон встретился во Львове с котом, который живет в мэрии. Фото
Пес Патрон встретился во Львове с котом, который живет в мэрии. Фото
Роднянский рассказал, какой российская армия останется в учебниках истории
Роднянский рассказал, какой российская армия останется в учебниках истории
"Нервишки уже не те". Мозговая рассказала, как во время войны ее младшая дочь отреагировала на грозу
"Нервишки уже не те". Мозговая рассказала, как во время войны ее младшая дочь отреагировала на грозу
 
 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 