Шелковица. Польза и вред

Широким спектром полезных свойств обладает как черная, так и белая шелковица Фото: depositphotos.com

Польза

Наиболее распространенные виды – черная и белая шелковица. Ягоды богаты глюкозой, фруктозой, органическими кислотами. В них содержатся витамины В, С, Е, К, РР, макроэлементы калий, кальций, натрий, магний, фосфор, цинк, селен, медь, железо.

В 100 граммах шелковицы всего 50 ккал, поэтому она считается диетическим продуктом. А поскольку эти ягоды обладают способностью выводить токсины и очищать кишечник, их целенаправленно употребляют люди, желающие сбросить избыточный вес.

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Плоды тутовника улучшают кровообращение, увеличивают количество красных кровяных телец, поэтому показаны при анемии. Также они обеспечивают профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Черная шелковица помогает устранить изжогу, ускоряет заживление эрозий и воспалений слизистых оболочек. Белая шелковица благотворно влияет на органы дыхания и успокаивает кашель, имеет отхаркивающий эффект. Обладает антисептическими свойствами и способна бороться с респираторными инфекциями и вирусами.

И черная, и белая шелковица повышает иммунитет и обладает противовоспалительными свойствами. Поэтому эффективна при ОРЗ. При гриппе и простудах показаны не только ягоды, а и заваренные кипятком листья шелковицы.

Такой настой обладает жаропонижающим эффектом. Ягоды оказывают антисрессовое действие и улучшают настроение, помогают при бессоннице. Для этого достаточно съедать горсть шелковицы перед сном.

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Шелковицу едят как свежую, так и сушеную. Ее можно заготовить летом на зиму: заваривать и пить настой, использовать в выпечке и кашах. Из свежей шелковицы также готовят варенье.

Вред

Людям, страдающим диабетом, следует с осторожностью употреблять шелковицу из-за обилия в ней сахара. Необходимо помнить, что шелковица – сильный аллерген. А переедание этих ягод может привести к расстройству желудка.

С какого возраста можно давать шелковицу детям

Детям следует давать шелковицу с осторожностью. Ребенку после года следует предлагать не более двух ягод спелой белой шелковицы. Об этом сообщает сайт "Мой ребенок". Двухлетнему ребенку можно давать немного черной шелковицы. Этой ягодой можно обогатить вкус и состав компота для детского рациона. В таком случае, возможно, получится обойтись без добавления сахара.