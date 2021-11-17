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Советы по выбору КАСКО для автомобиля

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Обязательно изучите и проанализируйте условия страхования
Обязательно изучите и проанализируйте условия страхования
Фото: alfaic.ua

Сегодня практически все автовладельцы согласны с тем фактом, что страхование автомобиля – полезная необходимость, а не лишние затраты. Если еще несколько лет назад обязанности страховать транспортное средство многие старались избежать, то сейчас владельцы ТС все чаще используют не одну страховку, а сразу несколько. Популярная комбинация – обязательный полис ОСАГО и добровольная страховка КАСКО от Альфа Страхование.

Основная причина оформления КАСКО – желание максимально защитить автомобиль. Этот полис дает возможность получить страховые выплаты в огромном количестве случаев. В перечень включены выплаты при:

  • ДТП, независимо от степени вины автовладельца;

  • угоне, краже;

  • повреждениях вследствие стихийных бедствий;

  • повреждениях вследствие неправомерных действий третьих лиц и др.

Любая неприятная ситуация, случившаяся с авто, может стать причиной для получения компенсации по КАСКО. Но только в том случае, если условия договора подобраны правильно.

КАСКО – страховка, допускающая выбор страхующим всех пунктов договора. Учитывая немаленькую стоимость услуги, подходить к составлению страхового соглашения следует предельно внимательно.

Как не сделать ошибку при выборе КАСКО

Любая страховая компания Альфа Страхование предложит вам для начала ознакомиться со всеми возможными вариантами страхования. Для максимальной защиты авто стоит выбрать полный полис КАСКО. Единственный его недостаток – высокая цена. Именно она зачастую и становится причиной того, что автомобилисты вносят изменения в стандартную форму и составляют договор индивидуально.

Если вы приобретаете авто в кредит, вариантов по КАСКО не будет, вы оформляете полный полис по условиям кредитования. Если же автомобиль не в залоге, то застраховать его можно "на свой вкус".

В первую очередь предельно внимательно оцените все реальные риски. Подумайте о целесообразности включения того или иного пункта в договор. Например, риск угона стремится к нулю, если вы не оставляете авто без присмотра, на ночь отправляете на охраняемую стоянку или в гараж, днем держите на закрытой парковке и т.д. Если же ваше авто относится к категории часто угоняемых (статистику легко можно найти в интернете), ночует на улице и часто остается без присмотра, от угона его точно следует застраховать.

Подобный анализ проведите и по отношению к другим рискам. Например, ДТП: учтите ваш стаж и опыт вождения, специфику трафика в часто посещаемых районах, частоту эксплуатации ТС.

Не стоит отказываться от возможности получить компенсацию в случае нанесения повреждений третьими лицами или в результате стихийных бедствий. Эти обстоятельства не зависят от вас и лучше иметь страховку на случай возникновения непредвиденной ситуации.

Помимо рисков, обязательно изучите и проанализируйте условия страхования. КАСКО можно купить, сразу внеся оплату по полной стоимости или в рассрочку. Важный нюанс – наличие и размер франшизы (той части средств, которые должен выплатить в случае наступления страхового случая сам владелец авто).

Далеко не все страховые компании работают со страхованием ТС, работающих в такси или подвергаемых интенсивной эксплуатации другим способом. Обязательно уточните у страховщика, есть ли у вас возможность заключить договор при наличии таких обстоятельств.

Теги: ДТП, автомобили, страхование, полис, выплаты, автомобиль, компенсация
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