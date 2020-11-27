Страховка без агентов в Украине: цена, удобство, сравнение

Чтобы получить ту или иную услугу, как правило, достаточно взять в руки смартфон. Магазины, такси, банки – все это доступно онлайн: без личных визитов, очередей и нервов. Тренд диджитализации подхватил и рынок страхования.

Держать руку на пульсе в вопросе автогражданки можно благодаря hotline.finance Фото: dreamstime.com

Украинцы уже не первый год могут приобрести полис без общения с сотрудниками страховой компании.

Это дает возможность:

не переплачивать за полис. Отсутствует комиссия страхового агента. В бумажном варианте она включена в стоимость договора.

узнавать актуальную информацию здесь и сейчас. Человек в любой момент может ознакомиться с наполненностью программы.

экономить на стоимости. На государственном уровне установлена скидка до 10% на e-договоры.

Как формируется стоимость ОСАГО

Фиксированной стоимости страховок ОСАГО нет. В этом и самая большая загвоздка. Цена гибкая и регулярно меняется. Уследить за рынком сложно, даже периодически мониторя сайты страховых компаний. Прайс зависит от параметров авто и данных о владельце, а именно учитывается:

тип транспортного средства;

объем двигателя;

место регистрации автовладельца.

А теперь наглядно разберемся в ценообразовании с помощью агрегатора hotline.finance. Итак, сравним стоимость ОСАГО для легкового авто с объемом двигателя 1,6 л. Место прописки возьмем трех городов: Киев, Харьков и Умань (Черкасская обл.).

Столичный ОСАГО будет дороже. За него придется заплатить от 950 грн.

Ценник Харькова будет не намного, но ниже. Старт от 730 грн.

Что же касается Умани, то здесь наиболее приятная стоимость страховки на год (от 330 грн). Даже шиномонтаж порой обходится дороже. Город маленький, а значит, и риски для страховой невысокие.

Также во внимание берется наличие льгот у автовладельца. Например, 50% скидка предоставляется: пенсионерам, участникам войны, лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской аварии, инвалидам II группы. От покупки ОСАГО по закону освобождаются:

инвалиды I группы (при самостоятельном управлении ТС и при передаче руля другому водителю, но при личном присутствии в авто);

инвалиды войны;

участники боевых действий.

Держать руку на пульсе в вопросе автогражданки можно благодаря hotline.finance.

Немного о сервисе hotline.finance

Hotline.finance – популярный украинский маркетплейс, на котором можно оформить страховку практически на любой случай жизни. Весь процесс от сравнения, выбора и получения полиса клиентом переведен в режим онлайн. Сервис работает с топовыми страховщиками. Человеку видеть цельный горизонт, а не то, что открывают перед ними страховые агенты. Если говорить о преимуществах, то они следующие:

быстрое оформление;

сравнение опции и цены страховщиков;

получение договора на электронную почту в формате PDF;

возможность экономить на страховании.

Без скидок не уйдете

Рыба ищет, где глубже. А человек, где дешевле. Так устроен мир. На hotline.finance регулярно проходят промоакции или распродажи. Поэтому полис можно купить по бросовой цене. Никаких накруток и переплат. Все честно, что иногда удивляет некоторых украинцев.

Специально для читателей издания "ГОРДОН" действует промокод GORDON. Он сбросит цену еще на 10%.