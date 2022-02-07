Топ-10 мотоинноваций за прошедшие 40 лет. Рейтинг Motozilla

Технологии производства шлема используют не только для безопасности пилотов, но еще и для более комфортного управления мотоциклом Фото: motozilla.com.ua

Знаешь, какие инновационные решения сделали байк комфортным транспортным средством? От голосового управления до подогрева сидений: что изменилось за 40 лет в мотоиндустрии – рассказывает компания Motozilla.

Топливный инжектор

Раньше за смешивание топлива отвечал специальный прибор – карбюратор. И он мог протекать или засоряться, тогда мотоцикл просто не завести. Автоматизация этого процесса облегчила работу и выносливость байков.

Шлем

Шлем – самая главная защита. Раньше он был тяжелым, стекло на нем запотевало при долгих поездках. Современная конструкция мотошлема – единственное технологическое целое, которое позволяет закрыть и обезопасить все части головы.

Traction control

Раньше езда на мотоцикле требовала сильной концентрации, контроля дороги, покрытия и непредвиденных участков. С данным нововведением – автоматическим контролем сцепления – езда в плохих погодных условиях (будь то ветер, дождь или снег) стала безопаснее.

ABS – Антиблокировка тормозной системы

ABS – это предотвращение блокировки колес. Она уменьшает быстрый износ моторезины и помогает мотоциклисту уверенно маневрировать на байке, а также уменьшает вероятность падения в случае ошибок, связанных с управлением. Сами датчики установлены в колесах. Они предупреждают аварийные ситуации и автоматизируют работу системы.

Климат-контроль

Комфорт в управлении байком – то, к чему стремятся все производители. Электроподогрев ручки и сидушки – это обычное дело для мотоциклов даже пятилетней давности. Еще придумали одежду с подогревом, поэтому с уверенностью и официально заявляем – мотобайкерами холод побежден.

Буст-контроллеры

Они увеличивают давление наддува в турбодвигателе. Такие инновации очень перспективны, потому что топливо дорожает, а старые байки используют его очень неэкономно. Новые турбинные двигатели XE7 Turbo очень экономичные, легкие и мощные.

Электронные подвески

Много режимов езды, а также возможность нажать кнопку усиления или смягчения подвески позволяют катать с максимальным удовольствием. Динамические системы IMU дают баланс амортизации, которые способны смягчить любой тип вождения.

Электробайки

Люди на протяжении десятилетий пытаются отыскать альтернативу бензину, чтобы преодолеть проблемы ресурсозависимости. Да, на электрическом двигателе не проедешь полстраны, но 130–150 км – легко. Здесь обычно очень важна инфраструктура.

Автоматические коробки передач

Тут много плюсов: нет необходимости контролировать переключение передач, все переключается автоматически; силовые установки работают в лайт-режиме, что продлевает срок работы мотора; на прямых дорогах водителю проще контролировать байк. Есть и недостатки: невозможны резкие маневры, мгновенные разгоны, большие расходы топлива.

Интегрированная технология

К примеру, технологии производства шлема используют не только для безопасности пилотов, но еще и для более комфортного управления мотоциклом. Интеграция iPhone и мотошлема дает возможность управления мотоциклом благодаря Siri. Доступны многие функции, и кажется, что в этом направлении нас ждет очень много инноваций.