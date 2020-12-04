ТОП-5 фруктов для укрепления иммунитета

В холодное время года и период вирусных заболеваний организм можно поддерживать с помощью фруктов, содержащих в себе витамины и микроэлементы, способные создать своеобразный барьер для простуд.

Грейпфрут полезен для укрепления иммунитета, но в определенных ситуациях может навредить Фото: depositphotos.com

Хурма

Хурма богата витаминами А, В и С. В ней содержатся йод, железо, кальций, калий, фосфор, марганец, магний. Этот плод улучшает консистенцию крови, регулирует работу щитовидной железы. Поскольку хурма обладает антибактериальными свойствами, она мобилизует организм в борьбе с вирусами, нормализует кишечную микрофлору.

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Фрукт имеет мочегонный эффект. Он важен при простудных заболеваниях, когда приходится употреблять большое количество жидкости. Но в данном случае между питьем и поеданием хурмы стоит сделать получасовой перерыв.

Грейпфрут

В грейпфруте содержатся витамины А, В, С, D, калий, магний, кальций, фосфор. Этот фрукт знаменит тем, что помогает сжигать калории, а также снижает уровень сахара в крови. Он способен регулировать уровень глюкозы, поступающей от сладкого питья, меда, варенья, популярных зимой.

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Грейпфруты улучшают пищеварение, благодаря чему организм тратит меньше энергии на переваривание пищи. Плод является мощным средством в борьбе с авитаминозом. Но важно знать, что этот фрукт может быть опасным, если вы применяете определенные медикаменты – особенно оказывающие действие на сердечно-сосудистую систему. В этом случае необходима консультация с врачом.

Гранат

В гранате содержатся природные кислоты: аскорбиновая, фолиевая, янтарная, лимонная, борная, винная, яблочная, щавелевая и пантеиновая. Гранаты богаты кальцием, железом, калием, магнием, натрием, хромом и марганцем. Все эти вещества и микроэлементы укрепляют иммунитет.

Фото: depositphotos.com

Дубильные вещества, фитонциды и танин регулируют работу кишечника, тонизируют, оказывают противовоспалительное действие. Фитонциды формируют барьер для попадания в организм инфекций и вирусов. Танин выводит токсины и радионуклиды. Гранаты являются общеукрепляющим средством, выводят из организма тяжелые металлы. Они повышают уровень гемоглобина в крови, тем самым укрепляя организм в целом.

Яблоко

"Одно съеденное яблоко в день заменяет визит к врачу", – гласит британская поговорка. Эти фрукты благодаря высокому содержанию клетчатки являются своеобразной "метлой" для кишечника. Они очищают пищеварительный тракт и благотворно влияют на печень – главный фильтр организма. В период простудных заболеваний, а особенно во время терапии, яблоки помогут печени справиться с нагрузкой.

Фото: depositphotos.com

Антиоксиданты, содержащиеся в яблоках, обеспечивают профилактику раннего старения организма, онкологических и вирусных заболеваний. Благодаря содержащемуся в них железу яблоки нормализуют уровень гемоглобина в крови и повышают общий тонус организма.

Киви

Киви является вместилищем магния и калия, витаминов А, В и С. Особенно богаты эти фрукты витамином С. Всего в одном плоде содержится дневная доза аскорбиновой кислоты: 100–200 мг. В период простудных заболеваний дозу стоит увеличить, но съедать киви следует не на голодный желудок, чтобы не вызвать изжогу и не спровоцировать гастрит или язву.

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Киви – хорошее средство от боли в горле и для очищения бронхов.

Также эти фрукты сжигают жиры, разжижают кровь – это способствует общему укреплению здоровья.