ГОРДОН
 
 
Интересное

ТОП-5 фруктов для укрепления иммунитета

В холодное время года и период вирусных заболеваний организм можно поддерживать с помощью фруктов, содержащих в себе витамины и микроэлементы, способные создать своеобразный барьер для простуд.

Грейпфрут полезен для укрепления иммунитета, но в определенных ситуациях может навредить
Грейпфрут полезен для укрепления иммунитета, но в определенных ситуациях может навредить
Фото: depositphotos.com

Хурма

Хурма богата витаминами А, В и С. В ней содержатся йод, железо, кальций, калий, фосфор, марганец, магний. Этот плод улучшает консистенцию крови, регулирует работу щитовидной железы. Поскольку хурма обладает антибактериальными свойствами, она мобилизует организм в борьбе с вирусами, нормализует кишечную микрофлору.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Фрукт имеет мочегонный эффект. Он важен при простудных заболеваниях, когда приходится употреблять большое количество жидкости. Но в данном случае между питьем и поеданием хурмы стоит сделать получасовой перерыв. 

Грейпфрут

В грейпфруте содержатся витамины А, В, С, D, калий, магний, кальций, фосфор. Этот фрукт знаменит тем, что помогает сжигать калории, а также снижает уровень сахара в крови. Он способен регулировать уровень глюкозы, поступающей от сладкого питья, меда, варенья, популярных зимой.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Грейпфруты улучшают пищеварение, благодаря чему организм тратит меньше энергии на переваривание пищи. Плод является мощным средством в борьбе с авитаминозом. Но важно знать, что этот фрукт может быть опасным, если вы применяете определенные медикаменты – особенно оказывающие действие на сердечно-сосудистую систему. В этом случае необходима консультация с врачом.

Гранат

В гранате содержатся природные кислоты: аскорбиновая, фолиевая, янтарная, лимонная, борная, винная, яблочная, щавелевая и пантеиновая. Гранаты богаты кальцием, железом, калием, магнием, натрием, хромом и марганцем. Все эти вещества и микроэлементы укрепляют иммунитет.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Дубильные вещества, фитонциды и танин регулируют работу кишечника, тонизируют, оказывают противовоспалительное действие. Фитонциды формируют барьер для попадания в организм инфекций и вирусов. Танин выводит токсины и радионуклиды. Гранаты являются общеукрепляющим средством, выводят из организма тяжелые металлы. Они повышают уровень гемоглобина в крови, тем самым укрепляя организм в целом.

Яблоко

"Одно съеденное яблоко в день заменяет визит к врачу", – гласит британская поговорка. Эти фрукты благодаря высокому содержанию клетчатки являются своеобразной "метлой" для кишечника. Они очищают пищеварительный тракт и благотворно влияют на печень – главный фильтр организма. В период простудных заболеваний, а особенно во время терапии, яблоки помогут печени справиться с нагрузкой.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Антиоксиданты, содержащиеся в яблоках, обеспечивают профилактику раннего старения организма, онкологических и вирусных заболеваний. Благодаря содержащемуся в них железу яблоки нормализуют уровень гемоглобина в крови и повышают общий тонус организма.

Киви

Киви является вместилищем магния и калия, витаминов А, В и С. Особенно богаты эти фрукты витамином С. Всего в одном плоде содержится дневная доза аскорбиновой кислоты: 100–200 мг. В период простудных заболеваний дозу стоит увеличить, но съедать киви следует не на голодный желудок, чтобы не вызвать изжогу и не спровоцировать гастрит или язву.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Киви – хорошее средство от боли в горле и для очищения бронхов.

Также эти фрукты сжигают жиры, разжижают кровь – это способствует общему укреплению здоровья.

Теги: здоровье, вирус, кислота, яблоки, инфекция, авитаминоз, витамины, интересное, сахар, киви, хурма, фрукты, грейпфрут, энергия, кровь, иммунитет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Ни за одну страну не бывает так стыдно, как за мою собственную". Кто из известных уехал из России после 2014-го. Список
"Ни за одну страну не бывает так стыдно, как за мою собственную". Кто из известных уехал из России после 2014-го. Список G
Наталия ДВАЛИ
  Илларионов: Дурицкая весьма откровенно, учитывая опасения, назвала тех, кто, по ее мнению, убил Бориса Немцова
  Илларионов: Дурицкая весьма откровенно, учитывая опасения, назвала тех, кто, по ее мнению, убил Бориса Немцова
Андрей ИЛЛАРИОНОВ
  Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Если в США солдата убьют в боевых действиях, его семье выплачивается миллион долларов
  Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Если в США солдата убьют в боевых действиях, его семье выплачивается миллион долларов G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Имена". Барских выпустил саундтрек к эротическому фильму. Видео
  "Имена". Барских выпустил саундтрек к эротическому фильму. Видео
  Меладзе рассказал, как отреагировал на критику своего призыва бойкотировать новогодние съемки
  Меладзе рассказал, как отреагировал на критику своего призыва бойкотировать новогодние съемки
"Первая встреча". Многодетный отец Решетник поделился семейным снимком
"Первая встреча". Многодетный отец Решетник поделился семейным снимком
Pornhub выпустил рождественский альбом. Аудио
Pornhub выпустил рождественский альбом. Аудио
  "Эта песня о нем". Огневич презентовала клип, в котором показала символ зарождения новой жизни. Видео
  "Эта песня о нем". Огневич презентовала клип, в котором показала символ зарождения новой жизни. Видео
"Не любитель, а профессионал". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, как относится к алкоголю
"Не любитель, а профессионал". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, как относится к алкоголю
"Прислушайтесь!". Джамала заявила, что ее пятимесячный сын поет на арабском языке
"Прислушайтесь!". Джамала заявила, что ее пятимесячный сын поет на арабском языке
Названа причина, побудившая жену принца Гарри рассказать о выкидыше – СМИ
Названа причина, побудившая жену принца Гарри рассказать о выкидыше – СМИ
51-летняя Лопес высказалась о вручении ей титула "Икона" от Billboard’s Women in Music 2020 и показала фото в откровенном платье
51-летняя Лопес высказалась о вручении ей титула "Икона" от Billboard’s Women in Music 2020 и показала фото в откровенном платье
Фасад заброшенного исторического здания в Киеве использовали для фотовыставки, посвященной Сковороде
Фасад заброшенного исторического здания в Киеве использовали для фотовыставки, посвященной Сковороде
  "Зимова казка". Dzidzio в новогоднем клипе в образе Деда Мороза раздавал подарки и соблазнял воспитательницу. Видео
  "Зимова казка". Dzidzio в новогоднем клипе в образе Деда Мороза раздавал подарки и соблазнял воспитательницу. Видео
50-летняя Билык показала, как могла бы выглядеть лет через 100. Видео
50-летняя Билык показала, как могла бы выглядеть лет через 100. Видео
  "Легкие наши, как прежде, легки". ДДТ выпустили клип на трек "2020". Видео
  "Легкие наши, как прежде, легки". ДДТ выпустили клип на трек "2020". Видео
Ани Лорак в объятиях Киркорова позировала на его семейном празднике
Ани Лорак в объятиях Киркорова позировала на его семейном празднике
"Нос обрезала", "Нарастила". Полякова обсуждает с фанами, насколько изменилась внешне за 10 лет
"Нос обрезала", "Нарастила". Полякова обсуждает с фанами, насколько изменилась внешне за 10 лет
  Monatik рассказал, из-за чего у них с женой возникают споры
  Monatik рассказал, из-за чего у них с женой возникают споры
 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS