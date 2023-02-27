Топ-5 телесных практик для снятия стресса и морального напряжения

"Тело – отличный "инструмент" для разгрузки нервной системы. Через работу с телом мы можем облегчить напряжение, снять беспокойство, работать со страхам. Телесные практики могут быть выполнены в игровой форме с детьми", – отметила психолог.

1. Физическая активность

Любая физическая активность помогает преодолеть стресс. Бег, йога, зарядка – подойдут любые виды. Главное – делать это регулярно. Физическая активность дает выход накопившемуся стрессу у взрослых и у детей.

2. Дыхание

Полезное упражнение – надувание воздушных шаров. Их потом можно выпустить летать по комнате, пока из них не выйдет воздух.

Фото: pixabay.com

Также можно устроить соревнования с подбрасыванием перьев: дуть на перышко и проверить, чье быстрее долетит до финиша. Можно подбрасывать перья и дуть на них по направлению друг к другу.

3. Подвижные игры

Для этого рода занятий подойдет игра "Твистер". Она сочетает в себе физическую активность и телесный контакт. В "Твистере" используется поле с разноцветными кругами, на которые в определенной очередности должны наступать участники игры.

4. Танцы

Достаточно просто включить музыку и танцевать. Нельзя сковывать движения. Следует вытанцевать все, что наболело. Можно прыгать, трястись. Сама по себе тряска – это отдельная полезная телесная практика.

Важно, чтобы танец был от души. Если вы танцуете с детьми, устройте танцевальный батл с заданиями: под музыку можно выразить свое настроение, показать какое-то животное, явление природы, героя мультфильма.

5. Голос

Чтобы высвободить накопившиеся эмоции, можно кричать, рычать, пищать. Главное – не на кого-то!

Фото: pixabay.com

Представьте себе в этот момент все те проблемы, из-за которых вам хочется кричать. Если делать упражнения с детьми, то контролируйте голос: от молчания постепенно переходите к громкому крику, от высоких нот – к низким.