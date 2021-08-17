Украинцам показали полный процесс создания молока

Компания показала не только производство, но и фермы, где живут коровы Скриншот: virobnik.ua

"Украинцы регулярно слышат страшилки о том, что продукты, которые изготавливаются на заводах, ненатуральные, или разбавленные, или содержат непонятные примеси. Чтобы развеять все мифы о происхождении заводской молочной продукции и вернуть веру украинцев в ее натуральность, молочная компания "Волошкове поле" присоединилась к национальному проекту "Виробник.ua" и показала полный цикл производства молока на заводе "Юрия" в Черкассах. Производство на нашем предприятии происходит с соблюдением всех национальных и международных стандартов. Мы честны со своими покупателями, потому что нам важно доверие людей к нашей продукции", – рассказал журналистам генеральный директор молочной компании "Волошкове поле" Андрей Табалов.

Авторы статьи отмечают, что компания показала не только производство, но и фермы, где живут коровы.

"Это беспрецедентный случай для Украины, когда бренд показывает полный цикл создания продукта. И особенно молока, ведь запрос на информацию о том, откуда берется молоко в современной Украине, очень высок. И "Волошкове поле" – первый бренд, который сделал именно такой шаг навстречу потребителям. Это безусловная победа для всех. Ведь бренд получает доверие потребителя, а потребитель – спокойствие относительно качества продукта", – сообщил вдохновитель проекта "Виробник.ua" Виталий Ермак.

Посмотреть видео можно на сайте проекта "Виробник.ua".