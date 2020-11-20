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Всемирный день ребенка: когда и зачем начали отмечать этот праздник

Всемирный день ребенка – праздник, родственный Дню защиты детей, который празднуется в июне, но имеет свои особенности и историю.

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Всемирный день ребенка совпадает с Днем педиатра
Всемирный день ребенка совпадает с Днем педиатра
Фото: depositphotos.com

Всемирный день ребенка отмечается в разных странах ежегодно 20 ноября.

Эта дата была определена в 1954 году Генеральной Ассамблеей ООН. Всемирный день ребенка изначально был введен как день мирового братства и дружбы детей всех народов и наций. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

ООН рекомендовала всем странам проводить международные форумы и мероприятия по обмену опытом создания комфортного для детей общества. Целью было обеспечение благополучия детей всего мира. Предполагалось, что такой праздник укрепит международные связи и создаст лояльное всемирное общество, в котором представители всех наций будут чувствовать себя равноправно.

20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а еще через 30 лет в этот же день (в 1989 году) – Конвенцию о правах ребенка. В этих документах прописаны права и свободы детей. В частности, право на здравоохранение и свободу выражения собственной позиции. 

Google в 2020 году выпустил дудл по случаю Всемирного дня ребенка.

Фото: google.com.ua
Скриншот: google.com.ua

Во Всемирный день ребенка в разных странах мира проводят собрания и конференции, в центре внимания которых оказываются вопросы, связанные с детьми. В отличие от Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня, мероприятия 20 ноября имеют более широкий профиль. Они касаются не только проблематики безопасности младшей категории населения, а и вопросов образования, развития, досуга.

20 ноября также отмечается День педиатра. Это профессиональный праздник врачей, занимающихся наблюдением за развитием детей, диагностикой и лечением заболеваний у маленьких пациентов.

Теги: праздники, дудл, интересное, традиции, Всемирный день ребенка
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