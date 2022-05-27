"Як тебе не любити, Києве мій!" История создания знаменитой песни об украинской столице

Впервые композиция прозвучала 27 мая 1962 года, на День Киева, в исполнении певца Юрия Гуляева. Он исполнил ее в сопровождении оркестра оперного театра (дирижер – Захарий Кожарский).

Песню "Як тебе не любити, Києве мій!" авторы – композитор Игорь Шамо и поэт Дмитрий Луценко – написали за одну ночь. Запрос поступил от тогдашнего министра культуры УССР Ростислава Бабийчука.

"Мама то и дело носила им (Шамо и Луценко. – "ГОРДОН") свежезаваренный чай с лимоном. Папа выкурил две пачки своих любимых сигарет "Беломор", но утром песня была готова. Первым ее слушателем стала мама, которой "Києве мiй" исполнил сам отец. У него был очень приятный баритон. Мне кажется, маме не сильно понравилась эта композиция, однако времени на переделку уже не было и днем песня была представлена Бабийчуку. Оказалось, что в ней не хватает одного куплета, и Луценко прямо в кабинете министра его дописал", – рассказывала в интервью газете "Факты" в 2012 году дочь Шамо, Тамара.

По одной из версий, восторженную строчку "Як тебе не любити, Києве мій!" поэт Луценко услышал, гуляя на Владимирской горке.

"Песня меня очаровала. Она вошла в мою душу… В ней блестяще воспевались Киев, Днепр, кручи и верная любовь. Родилась песня, которая стала по-настоящему народной", – делился воспоминаниями Бабийчук.

В 2014 году песня "Як тебе не любити, Києве мій!" была утверждена официальным гимном Киева.

ВИДЕО