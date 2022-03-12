России больше нет, бетонная стена вокруг чумного барака, фиаско Путина. Интервью Гордона с Бутусовым. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Как сообщил журналист Дмитрий Гордон изданию "ГОРДОН", программу записали 11 марта по видеосвязи, беседа длилась около 30 минут.

Журналисты говорили о войне, которую ведет Россия против Украины. Бутусов сказал, что понимал: вторжение РФ начнется 24 февраля. Из-за этого, по словам главреда "Цензор.НЕТ", он заранее выехал на фронт и уже 23 февраля был на Донбассе.

"Я предполагал, что главный удар вторжения будет именно там", – сказал журналист.

"Думаю, что мы видим величайшее противостояние, борьбу в XXI веке в Европе за существование независимого народа Украины и создание украинской нации. Это величайшая борьба за независимость в современной истории", – добавил он.

Также журналисты обсуждали уровень подготовки российской армии и то, была ли готова Украина к войне, говорили о президенте РФ Владимире Путине, о поставках оружия в Украину, о том, как долго будет длиться война, и о контратаке Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)