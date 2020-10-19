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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Агенты России в окружении Зеленского, спецоперация с вагнеровцами, развал государства, Порошенко. Интервью Гордона со Смешко. Трансляция

На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона транслируется интервью с бывшим главой Службы безопасности Украины, экс-начальником Главного управления разведки Минобороны, кандидатом в мэры Киева Игорем Смешко. Программу записали 16 октября. Во время интервью Смешко говорил о первых итогах президентства Владимира Зеленского и об окружении главы государства, о коррупционных схемах, российской агентуре в руководстве Украины, "реинкарнации" пятого президента Петра Порошенко, спецоперации с задержанием вагнеровцев в Беларуси, местных выборах в Украине и о том, почему решил баллотироваться в мэры Киева.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Смешко родился в 1955 году в городе Христиновка Черкасской области.

В 1977 году окончил Киевское высшее зенитно-ракетное инженерное училище имени Сергея Кирова (специальность – военный инженер по радиотехнике), а в 1982-м – адъюнктуру при этом училище (это аналог аспирантуры в гражданских вузах), защитил кандидатскую диссертацию и был назначен старшим преподавателем училища. В 1988 году поступил в докторантуру Военной академии противовоздушной обороны в Киеве, а в 35 лет защитил докторскую диссертацию, став самым молодым в Советском Союзе доктором технических наук по военной кибернетике. В 2000-х Смешко окончил Национальную академию обороны Украины (специальность – государственное военное управление) и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность – правоведение).

В 19921995 годах Смешко был военным атташе при посольстве Украины в США. Затем в течение трех лет возглавлял комитет по вопросам разведки при президенте Украины. В 1997–2000 годах был начальником Главного управления военной разведки Министерства обороны, в 2002–2003 годах – заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны, в 2003–2005 годах возглавлял Службу безопасности Украины.

На президентских выборах в 2019 году Смешко набрал 1,14 млн голосов (6,04%), заняв шестое место. В 2019 году партия Смешко "Сила и честь" участвовала в досрочных парламентских выборах, на которых набрала 3,82% (для попадания в парламент нужно было преодолеть пятипроцентный проходной барьер).

На местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года, Смешко баллотируется в мэры Киева от партии "Сила и честь".

Смешко знает английский, немецкий и французский языки.

Теги: Киев, Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, выборы, коррупция, Игорь Смешко, Владимир Зеленский, местные выборы, Вагнер
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