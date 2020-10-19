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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Дожить до апреля, лекарство для Трампа от COVID за $100 тыс, украинская вакцина. Интервью Бацман с Голубовской. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с врачом-инфекционистом, доктором медицинских наук, профессором Ольгой Голубовской. Программу записали 16 октября по Skype. Во время интервью Голубовская говорила о пандемии коронавируса, ситуации с распространением коронавируса в Украине, вакцинации, карантине, украинских министрах здравоохранения, а также о заболевании COVID-19 президента США Дональда Трампа и экс-президента Петра Порошенко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Голубовская родилась в 1965 году в Киеве. 

Окончила Киевский медицинский институт (сейчас – Национальный медицинский университет имени Александра Богомольца), училась в интернатуре на кафедре инфекционных болезней.

После окончания вуза работала врачом-инфекционистом в Киевской городской клинической больнице №14. С 1993 года работает на кафедре инфекционных болезней Национального медицинского университета, с 2009-го возглавляет эту кафедру.

Голубовская является членом оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине.

Теги: эпидемия, Алеся Бацман, инфекция, Ольга Голубовская, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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