Дожить до апреля, лекарство для Трампа от COVID за $100 тыс, украинская вакцина. Интервью Бацман с Голубовской. Трансляция

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Голубовская родилась в 1965 году в Киеве.

Окончила Киевский медицинский институт (сейчас – Национальный медицинский университет имени Александра Богомольца), училась в интернатуре на кафедре инфекционных болезней.

После окончания вуза работала врачом-инфекционистом в Киевской городской клинической больнице №14. С 1993 года работает на кафедре инфекционных болезней Национального медицинского университета, с 2009-го возглавляет эту кафедру.

Голубовская является членом оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине.