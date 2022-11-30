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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Дружба с Соловьевым, Скабеева, Пригожин, схватка за власть в России, война зимой. Интервью Гордона с Веллером. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским писателем Михаилом Веллером.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Веллер говорил о:

  • положении на фронте и том, почему помощь Ирана и Китая не поможет России победить Украину;
  • боевых действиях в зимний период;
  • отношениях президента РФ Владимира Путина и считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко;
  • желании Путина прямо втянуть Беларусь в войну с Украиной;
  • том, когда Путин решил начать войну против Украины;
  • причинах поддержки россиянами войны;
  • российском бизнесмене, собственнике частной военной компании "Вагнер" Евгении Пригожине;
  • российских пропагандистах, в частности о Владимире Соловьеве и Ольге Скабеевой. 

"Если Путин потеряет в Украине все захваченные территории, то скажет россиянам: "Цели операции достигнуты: мы перемололи злобные фашистские силы. Украина обессилена и никогда на нас не нападет", – предположил во время интервью Веллер. 

Веллер родился в украинском городе Каменец-Подольский в 1948 году в семье военного медика. Детство провел в офицерских гарнизонах Дальнего Востока и Сибири. Школу окончил в белорусском Могилеве, затем поступил на филологический факультет Ленинградского университета (сейчас – Санкт-Петербургский государственный университет).

Пробовал себя в разных профессиях: от пионервожатого и учителя до матроса, рабочего-бетонщика, перегонщика скота и журналиста.

Литературной работой увлекся в 1970-х годах. В 1978 году короткие юмористические рассказы Веллера начали публиковать в ленинградских газетах, в 1983-м вышла его первая книга – сборник "Хочу быть дворником". В 1993-м была издана самая известная книга Веллера "Легенды Невского проспекта".

Произведения Веллера переведены на многие языки, в том числе на английский, немецкий и французский.

Писатель ведет YouTube-канал, на котором публикует ролики на литературную и политическую тематики.

Веллер живет в Эстонии.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Иран, Китай, Беларусь, Александр Лукашенко, Михаил Веллер, Владимир Соловьев, война России против Украины, Вагнер, Евгений Пригожин, Ольга Скабеева
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