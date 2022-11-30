Дружба с Соловьевым, Скабеева, Пригожин, схватка за власть в России, война зимой. Интервью Гордона с Веллером. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Веллер говорил о:

положении на фронте и том, почему помощь Ирана и Китая не поможет России победить Украину;

боевых действиях в зимний период;

отношениях президента РФ Владимира Путина и считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко;

желании Путина прямо втянуть Беларусь в войну с Украиной;

том, когда Путин решил начать войну против Украины;

причинах поддержки россиянами войны;

российском бизнесмене, собственнике частной военной компании "Вагнер" Евгении Пригожине;

российских пропагандистах, в частности о Владимире Соловьеве и Ольге С кабеевой.

"Если Путин потеряет в Украине все захваченные территории, то скажет россиянам: "Цели операции достигнуты: мы перемололи злобные фашистские силы. Украина обессилена и никогда на нас не нападет", – предположил во время интервью Веллер.

Веллер родился в украинском городе Каменец-Подольский в 1948 году в семье военного медика. Детство провел в офицерских гарнизонах Дальнего Востока и Сибири. Школу окончил в белорусском Могилеве, затем поступил на филологический факультет Ленинградского университета (сейчас – Санкт-Петербургский государственный университет).

Пробовал себя в разных профессиях: от пионервожатого и учителя до матроса, рабочего-бетонщика, перегонщика скота и журналиста.

Литературной работой увлекся в 1970-х годах. В 1978 году короткие юмористические рассказы Веллера начали публиковать в ленинградских газетах, в 1983-м вышла его первая книга – сборник "Хочу быть дворником". В 1993-м была издана самая известная книга Веллера "Легенды Невского проспекта".

Произведения Веллера переведены на многие языки, в том числе на английский, немецкий и французский.

Писатель ведет YouTube-канал, на котором публикует ролики на литературную и политическую тематики.

Веллер живет в Эстонии.