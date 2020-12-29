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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Гибель отца, Ахметов, Кобзон, Тимошенко, Лазаренко, встреча с киллером. Интервью Гордона с Русланом Щербанем. Трансляция

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с украинским бизнесменом, сыном убитого в 1996 году политика и бизнесмена Евгения Щербаня Русланом Щербанем. Беседа продолжалась два часа. Во время интервью Щербань рассказал о гибели отца и конфликте со старшим братом Евгением, о встречах с убийцей отца и о том, простил ли его, об отношениях с российским певцом Иосифом Кобзоном, о сути конфликта между отцом и бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко, о том, почему обвинял в организации убийства Лазаренко и экс-премьера, народного депутата от "Батьківщини" Юлию Тимошенко, о наследстве, бизнесменах Ринате Ахметове и Сергее Таруте и претензиях к ним, а также о Донбассе, семье и страхе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Щербань родился в 1977 году в Донецке. Окончил Донецкий национальный университет (специальность – политология) и Донецкий университет экономики и права (специальность – финансы). Он был свидетелем убийства отца 3 ноября 1996 года в донецком аэропорту. Тогда погибли Евгений Щербань и его супруга Надежда Никитина. 

Щербань несколько раз избирался депутатом Донецкого областного совета, последний раз – в 2010 году. В 2019 году баллотировался в народные депутаты по одномандатному округу №60 в Донецкой области, но проиграл выборы.

Сейчас занимается бизнесом, является главой наблюдательного совета банка "Капитал" (в 2015 году Национальный банк признал его неплатежеспособным и принял решение о ликвидации, собственники пытаются оспорить это в судах). 

Щербань женат, у него есть две дочери. 

Теги: Юлия Тимошенко, Донецк, Ринат Ахметов, убийство, бизнес, Иосиф Кобзон, Сергей Тарута, Павел Лазаренко, наследство, Евгений Щербань, Руслан Щербань
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