ГОРДОН
 
 
LIVE

Интервью Гордона с Карауловым. Где и когда смотреть

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Беседа Гордона и Караулова длилась более двух часов
Беседа Гордона и Караулова длилась более двух часов
Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com (архив)

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с российским журналистом Андреем Карауловым.

Как рассказал журналист Дмитрий Гордон изданию "ГОРДОН", интервью записали по Skype, беседа длилась более двух часов. Трансляция начнется в 18.00. 

Во время интервью Караулов рассказывал о бедности и коррупции в РФ, о недовольстве в российском обществе, об уходе президента России Владимира Путина и его преемнике, о вероятном вторжении РФ в Украину, о протестах в Казахстане, о третьем президенте Грузии Михаиле Саакашвили, о том, смотрел ли Путин шестичасовое интервью, которое его бывший близкий друг, российский бизнесмен, бывший члена Совета Федерации РФ Сергей Пугачев дал Гордону.

Караулов также говорил об оппозиционном политике Алексее Навальном, который сейчас находится в колонии: рассказал, какую тот совершил ошибку, и высказал мнение, что ему грозит опасность.

"[Навальный] – герой наших дней. Получит Нобелевскую премию мира, и Путин будет вынужден его отпустить эту премию получить. Не этот парень [главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов] получит, а настоящий получит Навальный. С этим парнем была, как я предполагаю, определенная операция сделана: нашли альтернативу. Долго искали. Вытащили из ресторана пьянчужку и сделали нобелевским лауреатом. Ведь тебе рассказывал Пугачев, как покупается. Это мое предположение все. Навального премия ждала. Я думаю, что Алексею сейчас угрожает опасность. Я боюсь. Поскольку Нобелевская премия мира этого года, конечно, будет у Навального, я думаю, они его убьют в тюрьме как склонного к бегству и не дадут ему уехать получать. Филиппинская журналистка из тюрьмы же вышла – отправили. Навального они не могут выпустить в Скандинавию. Ну не могут. Они его, скорее всего, убьют", – сказал российский журналист. 

Караулов родился в 1958 году в подмосковном Калининграде (сейчас – город Королев). Окончил факультет театроведения ГИТИСа.

В 1980-х был редактором журнала "Театральная жизнь" и возглавлял отдел юмора в журнале "Огонек", затем работал в "Независимой газете". В 1992 году на российском телевидении появилась авторская программа Караулова "Момент истины". В разные годы она выходила на каналах РТР (сейчас "Россия 1"), ТНТ, ТВЦ (сейчас – "ТВ Центр"), на "Пятом канале". В 2018 году Караулов покинул проект. Кроме "Момента истины", он вел программы "Русский век" на НТВ, а также "Ворованный воздух" и "Русские люди" на ТНТ.

Является автором нескольких книг, в том числе "Вокруг Кремля" и "Русский ад".

Сейчас развивает свой YouTube-канал. 

Контекст:

Это третье интервью, которое Гордон взял у Караулова. Первое вышло в 2013 году, второе – в 2021-м

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Казахстан, Нобелевская премия, Андрей Караулов, Дмитрий Муратов, Сергей Пугачев, интервью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма G
Наталия ДВАЛИ
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов G
Алина ГРЕЧАНАЯ
Порошенко вернулся в Украину. Суд избрал ему меру пресечения. Главное. Онлайн-репортаж
Порошенко вернулся в Украину. Суд избрал ему меру пресечения. Главное. Онлайн-репортаж G
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS