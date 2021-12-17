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Видео: Shuster online / YouTube

Как изменились Зеленский и страна, что ждет Украину в отопительном сезоне. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

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На каналах "Украина" и "Украина 24", а также на YouTube-канале Shuster online началась трансляция ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

В эфире обсуждают, как президент Украины Владимир Зеленский изменился за время пребывания в должности, а также изменения, произошедшие со страной. Также планируют говорить о кризисах, предстоящем отопительном сезоне и о том, как страна переживет февраль, о зарплатах, которые нардепы якобы получают в конвертах, и о свободе слова. 

Гости программы – экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, экс-председатель Верховной Рады, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков, лидер парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко, экс-премьер-министры Украины Арсений Яценюк, Владимир Гройсман и Алексей Гончарук, бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко и другие.

Теги: Савик Шустер, Дмитрий Разумков, Андрей Богдан, Свобода слова Савика Шустера
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