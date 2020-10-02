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Видео: Shuster online / YouTube

Крушение самолета в Чугуеве, столкновения в Нагорном Карабахе. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

На канале "Украина" начинается программа "Свобода слова Савика Шустера". В эфире ток-шоу будут говорить о крушении самолета Ан-26Ш, выполнявшего учебный полет в Харьковской области, о том, есть ли будущее у Воздушных сил Украины, и нынешнем состоянии авиации, о протестах в Беларуси и противостоянии между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. На программу пригласили вице-премьер-министра Украины Олега Уруского, главу Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, командующего Воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова, экс-главу СБУ Игоря Смешко и других.

 
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Теги: Украина, Беларусь, Армения, Азербайджан, Чугуев, Свобода слова Савика Шустера, крушение Ан-26 в Чугуеве, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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