Крыса загнана в угол, ядерный удар последней надежды, крушение Трампа, похороны Стремоусова. Стрим Бацман с Шустером и доктором Комаровским. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время интервью Шустер говорил о:

освобождении Херсона и всей правобережной Украины Вооруженными силами Украины;

бегстве российской армии из Херсонской области;

гибели херсонского коллаборанта, "замглавы администрации" частично оккупированной Херсонской области Кирилла Стремоусова;

том, увеличивает ли отступление россиян из Херсона вероятность применения тактического ядерного оружия Россией и каким будет конец президента РФ Владимира Путина;

конце либерализма в России;

предстоящей встрече лидеров "Большой двадцатки" и том, что им может сказать Путин и будут ли обсуждать исключение России из G20;

что им может сказать Путин и будут ли обсуждать исключение России из G20; том, какие известия привез в Киев советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан;

выборах в США и крахе Дональда Трампа.

Также к обсуждению актуальных тем подключился доктор Евгений Комаровский.