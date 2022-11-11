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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Крыса загнана в угол, ядерный удар последней надежды, крушение Трампа, похороны Стремоусова. Стрим Бацман с Шустером и доктором Комаровским. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с телеведущим Савиком Шустером и доктором Евгением Комаровским.

Во время интервью Шустер говорил о:

  • освобождении Херсона и всей правобережной Украины Вооруженными силами Украины;
  • бегстве российской армии из Херсонской области;
  • гибели херсонского коллаборанта, "замглавы администрации" частично оккупированной Херсонской области Кирилла Стремоусова;
  • том, увеличивает ли отступление россиян из Херсона вероятность применения тактического ядерного оружия Россией и каким будет конец президента РФ Владимира Путина;
  • конце либерализма в России;
  • предстоящей встрече лидеров "Большой двадцатки" и том, что им может сказать Путин и будут ли обсуждать исключение России из G20;
  • том, какие известия привез в Киев советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан;
  • выборах в США и крахе Дональда Трампа.

Также к обсуждению актуальных тем подключился доктор Евгений Комаровский.

Теги: Россия, Киев, США, Украина, Савик Шустер, Херсон, война, военные, Евгений Комаровский, Алеся Бацман, Дональд Трамп, трансляция, журналисты, российская агрессия, война России против Украины, интервью, Кирилл Стремоусов, Джейк Салливан
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