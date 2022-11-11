Крыса загнана в угол, ядерный удар последней надежды, крушение Трампа, похороны Стремоусова. Стрим Бацман с Шустером и доктором Комаровским. Трансляция

Во время интервью Шустер говорил о:
- освобождении Херсона и всей правобережной Украины Вооруженными силами Украины;
- бегстве российской армии из Херсонской области;
- гибели херсонского коллаборанта, "замглавы администрации" частично оккупированной Херсонской области Кирилла Стремоусова;
- том, увеличивает ли отступление россиян из Херсона вероятность применения тактического ядерного оружия Россией и каким будет конец президента РФ Владимира Путина;
- конце либерализма в России;
- предстоящей встрече лидеров "Большой двадцатки" и том, что им может сказать Путин и будут ли обсуждать исключение России из G20;
- том, какие известия привез в Киев советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан;
- выборах в США и крахе Дональда Трампа.
Также к обсуждению актуальных тем подключился доктор Евгений Комаровский.