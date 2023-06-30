Кто вместо Путина, ликвидация Пригожина, россияне покидают ЗАЭС, следы на лице Байдена. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время трансляции Бацман и Шустер обсуждали:

угрозу подрыва Запорожской АЭС и новости об отходе россиян с территории станции;

военную операцию по освобождению Украины и заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ходе сражений;

какая судьба ждет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина после произошедшего бунта;

двойников президента страны-агрессора РФ Владимира Путина;

что происходит со здоровьем президента США Джо Байдена и многое другое.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде.

С 2005-го по 2022 год работал в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Первый национальный", "24 канал", "112 Украина", "1+1", "Украина".