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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Кто вместо Путина, ликвидация Пригожина, россияне покидают ЗАЭС, следы на лице Байдена. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На канале "В гостях у Гордона" был стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с телеведущим Савиком Шустером.

Во время трансляции Бацман и Шустер обсуждали: 

  • угрозу подрыва Запорожской АЭС и новости об отходе россиян с территории станции;
  • военную операцию по освобождению Украины и заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ходе сражений;
  • какая судьба ждет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина после произошедшего бунта;
  • двойников президента страны-агрессора РФ Владимира Путина;
  • что происходит со здоровьем президента США Джо Байдена и многое другое.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде.

С 2005-го по 2022 год работал в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Первый национальный", "24 канал", "112 Украина", "1+1", "Украина". 

Теги: Савик Шустер, Алеся Бацман, трансляция, война России против Украины
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