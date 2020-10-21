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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Лучший Ахметов, ужасный Коломойский, скупой Порошенко, легалайз, завещание, Путин. Интервью Бацман с Шустером. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с журналистом Савиком Шустером. Программу записали 19 октября. Во время интервью Шустер говорил о президентстве Владимира Зеленского, о том, может ли Петр Порошенко опять стать главой государства, о пропаганде и информационной войне, о возвращении Крыма под контроль Украины и о том, сможет ли Зеленский добиться мира, об истории с задержанием вагнеровцев в Беларуси, о бизнесменах Ринате Ахметове и Игоре Коломойском, ситуации в России и президенте РФ Владимире Путине, а также о легализации проституции, наркотиках и раке кожи.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году эмигрировал с родителями в Канаду. В детстве и юношестве профессионально занимался футболом, играл в юношеской сборной Литовской ССР и в нескольких клубах в Канаде. Оставил футбол из-за травмы.

В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после этого переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Он освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде для Newsweek, Der Spiegel, Libération, La Repubblica. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ, где вел программы "Свобода слова", "Герой дня" и комментировал футбольные матчи Лиги чемпионов.

С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1". В 2015 году журналист основал телеканал 3S.tv, но спустя два года он прекратил вещаниеС сентября 2019 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслируется в эфире канала "Украина".

Шустер  гражданин Канады и Италии. У него есть сын и дочь, которые живут в Италии.

Теги: Владимир Путин, Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Савик Шустер, Игорь Коломойский, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Вагнер
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