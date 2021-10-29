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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Мать Саакашвили в интервью Бацман обратилась к сыну, президенту Украины и президенту Грузии. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с матерью экс-президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили Гиули Аласанией.

Интервью записали по Skype, оно продолжалось около часа. 

Во время интервью Аласания рассказала о детстве Саакашвили, о его первых успехах и первых заработанных деньгах, о том, сказался ли на его характере развод родителей, о самых острых моментах в жизни, когда переживала за сына больше всего, о том, думала ли, что он станет президентом, и насколько успешным главой государства, по ее мнению, он был, о его сегодняшнем состоянии, на 29-й день голодовки в грузинской тюрьме, а также о том, на чью поддержку рассчитывает и какие у нее отношения сложились с возлюбленной Саакашвили, народным депутатом Украины от "Слуги народа" Елизаветой Ясько.

Кроме того, в интервью Аласания обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, президенту Грузии Саломе Зурабишвили и к своему сыну. 

Аласания родилась в 1946 году в Тбилиси. В 1969 году окончила факультет востоковедения Тбилисского государственного университета. Защитила кандидатскую и докторскую диссертации.

В 1989–2006 годах работала в Институте истории и этнологии им. Ивана Джавахишвили. С 1990 года – профессор Тбилисского государственного университета.

Аласания является основателем и президентом одного из крупнейших частных университетов Грузии  University of Georgia.

Она опубликовала более 100 научно-исследовательских работ по истории Грузии. 

Саакашвили – единственный сын Аласании.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, Алеся Бацман, Гиули Аласания, Саломе Зурабишвили, задержание Саакашвили в Грузии
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