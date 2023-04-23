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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Мины рвутся в двух метрах, морг, смерть Путина, орки под кайфом. Интервью Бацман с солдатом ВСУ Фирсовым с передовой. Видео

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с тактическим медиком и стрелком с передовой, бывшим народным депутатом Украины двух созывов Егором Фирсовым.

Во время интервью Фирсов говорил об:

  • украинском языке и том, как он стал модным;
  • том, как украинское единство ощущается в зоне боевых действий: "Сейчас на Донбассе – единая нация. У нас в окопе шахтер из Донбасса и фермер из Львова";
  • том, как украинские военные вычисляют сепаратистов;
  • том, что увидел в освобожденной от российских оккупантов Буче;
  • том, как себя чувствовал после начала вторжения РФ в Украину и почему стал тактическим медиком; 
  • ПТСР и том, как вытаскивал и спасал раненых с поля боя: "Большинство ранений – осколочные. На втором месте – контузии";
  • том, что важно для украинского солдата: "Хороший солдат – многофункциональный солдат. Чем больше опыта, тем лучше";
  • том, зачем на передовой кошки;
  • ситуации в Бахмуте и российских военных: "Они пьяные, обдолбанные, под таблетками. И их командование это все поощряет – главное, чтобы был мясом";
  • победе Украины и освобождении все оккупированных территорий: "Фронтовая интуиция говорит, что скоро, но нужно немножко потерпеть. Немножко – это этот год и начало следующего";
  • будущем президента РФ Владимира Путина и его пропагандистов.

Фирсов родился 1 декабря 1988 года в Донецке. В 2014 году с отличием окончил экономико-правовой факультет Донецкого национального университета по специальности "Правоведение".

Работал учителем истории и правоведения в школе Авдеевки, был народным депутатом Верховной Рады VII и VIII созывов, временным исполняющим обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины. После начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину вступил в ряды территориальной обороны. В настоящее время служит в Вооруженных силах Украины.

    Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война, Донбасс, военные, Егор Фирсов, Авдеевка, вторжение, Алеся Бацман, ВСУ, война России против Украины, Бахмут
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