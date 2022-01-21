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Видео: Shuster online / YouTube

Начнется ли полномасштабная война РФ против Украины и дело Порошенко. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

На каналах "Украина" и "Украина 24", а также на YouTube-канале Shuster online началась трансляция ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Гости студии обсудят, будет ли полномасштабная война в Украине, почему когда весь мир говорит о вторжении президента РФ Владимира Путина в ближайшее время, президент Украины Владимир Зеленский называет эту информацию слухами, а также что собой представляет дело пятого президента Украины Петра Порошенко – государственную измену или расправу над оппонентом.

На эфир приглашены:

  • Петр Порошенко, президент Украины (2014–2019), лидер партии "Европейская солидарность";
  • Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014–2016);
  • Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины (2014-й – июль 2021);
  • Дмитрий Разумков, внефракионный народный депутат, председатель Верховной Рады Украины (2019–2021);
  • Кира Рудик, председатель партии "Голос";
  • Василий Бурба, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (2016–2020);
  • Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии ВО "Батьківщина";
  • Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";
  • Роман Костенко, народный депутат фракции "Голос", полковник Службы безопасности Украины;
  • Лев Шлосберг, российский политик и правозащитник.
Теги: Владимир Путин, Арсений Яценюк, Савик Шустер, Арсен Аваков, Сергей Соболев, Андрей Билецкий, Владимир Зеленский, война в Украине, Дмитрий Разумков, Василий Бурба, Свобода слова Савика Шустера, Роман Костенко
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