Начнется ли полномасштабная война РФ против Украины и дело Порошенко. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

Гости студии обсудят, будет ли полномасштабная война в Украине, почему когда весь мир говорит о вторжении президента РФ Владимира Путина в ближайшее время, президент Украины Владимир Зеленский называет эту информацию слухами, а также что собой представляет дело пятого президента Украины Петра Порошенко – государственную измену или расправу над оппонентом.
На эфир приглашены:
- Петр Порошенко, президент Украины (2014–2019), лидер партии "Европейская солидарность";
- Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014–2016);
- Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины (2014-й – июль 2021);
- Дмитрий Разумков, внефракионный народный депутат, председатель Верховной Рады Украины (2019–2021);
- Кира Рудик, председатель партии "Голос";
- Василий Бурба, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (2016–2020);
- Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии ВО "Батьківщина";
- Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";
- Роман Костенко, народный депутат фракции "Голос", полковник Службы безопасности Украины;
- Лев Шлосберг, российский политик и правозащитник.