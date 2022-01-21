Начнется ли полномасштабная война РФ против Украины и дело Порошенко. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

Видео: Shuster online / YouTube

Гости студии обсудят, будет ли полномасштабная война в Украине, почему когда весь мир говорит о вторжении президента РФ Владимира Путина в ближайшее время, президент Украины Владимир Зеленский называет эту информацию слухами, а также что собой представляет дело пятого президента Украины Петра Порошенко – государственную измену или расправу над оппонентом.

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