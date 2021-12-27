Празднование дня рождения Шустера в Вильнюсе. Ведущий рассказал, как мероприятие смогли снять на скрытую камеру

Шустер: И в здании напротив были люди, которые нас снимали скрытой камерой, и внутри самого ресторана тоже люди были, которые нас снимали Фото: Шустер online / Facebook

Эти кадры попали в расследование "Украинской правды", в котором говорилось, что в Вильнюсе украинский миллиардер Ринат Ахметов якобы обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах, но подчеркивалось: среди гостей Шустера бизнесмена не было. Ведущий позже рассказал, что Ахметов поздравлял его с днем рождения в Вильнюсе.

Мартиросян спросил Шустера о политических переговорах, которые якобы вел бизнесмен в литовской столице.

"Надо быть недоумками, что ли... Если кто-то делает секретные встречи, то точно не днях рождения, в открытых местах публичных в столицах. [...] Выбрать именно Вильнюс, чтобы обсуждать будущее какое-то такое тайное, джеймсбондовское будущее Украины.. Ну надо же быть в своем уме... Даже [чтобы] это писать, надо иметь какое-то воображение. Или подсказчика", – ответил ведущий.

Шустер обратил внимание, что все съемки были показаны "Украинской правдой" без звука, "потому что если бы там был звук, люди бы поняли, что речь шла о других вещах" – ведущий говорит, что читал стихи Иосифа Бродского в тот вечер.

"Я обратился в правоохранительные органы Украины, естественно, потому что были съемки на территории Украины скрытые, которые попали в этот продукт "Украинской правды". И служба безопасности Литвы ведет свое расследование в данный момент", – продолжил телеведущий.

Когда Мартиросян предположил, что журналиста Михаила Ткача Шустер был заметил, ведущий ответил, что Ткача там не было. По его мнению, съемки велись с помощью оборудования, которое позволяло сделать это скрыто. Шустера спросили, кто мог стоять за этими съемками.

"Я полагаю... Есть некоторые факты, с которыми я знаком. [...] То кафе Neringa, в котором мы были, на проспекте Гедиминаса, бывший проспект Ленина, это центральная улица Вильнюса, совершенно публичное место", – ответил ведущий.

По предположению Шустера, для съемок использовали здание, расположенное напротив кафе.

"Снималось видимо, как считают с литовской стороны, со второго этажа, а там абсолютный ремонт, но в здание можно проникнуть. А на первом этаже кафе. Я предполагаю, что это была запланированная съемка. Знать наш график было легко, это была открытая история. И это была хорошо подготовленная вещь. И на втором этаже были люди, которые нас снимали скрытой камерой, и внутри самого ресторана тоже люди были, которые нас снимали скрытой камерой", – добавил он.