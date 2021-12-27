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ПОЛИТИКА

Празднование дня рождения Шустера в Вильнюсе. Ведущий рассказал, как мероприятие смогли снять на скрытую камеру

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Шустер: И в здании напротив были люди, которые нас снимали скрытой камерой, и внутри самого ресторана тоже люди были, которые нас снимали
Шустер: И в здании напротив были люди, которые нас снимали скрытой камерой, и внутри самого ресторана тоже люди были, которые нас снимали
Фото: Шустер online / Facebook

Телеведущий Савик Шустер в интервью Тиграну Мартиросяну которое вышло 25 декабря на канале "Украина 24", рассказал, что обратился в правоохранительные органы Литвы из-за скрытой съемки его дня рождения в Вильнюсе.

Эти кадры попали в расследование "Украинской правды", в котором говорилось, что в Вильнюсе  украинский  миллиардер Ринат Ахметов якобы обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах, но подчеркивалось: среди гостей Шустера бизнесмена не было. Ведущий позже рассказал, что Ахметов поздравлял его с днем рождения в Вильнюсе.

Мартиросян спросил Шустера о политических переговорах, которые якобы вел бизнесмен в литовской столице. 

"Надо быть недоумками, что ли... Если кто-то делает секретные встречи, то точно не днях рождения, в открытых местах публичных в столицах. [...] Выбрать именно Вильнюс, чтобы обсуждать будущее какое-то такое тайное, джеймсбондовское будущее Украины.. Ну надо же быть в своем уме... Даже [чтобы] это писать, надо иметь какое-то воображение. Или подсказчика", – ответил ведущий. 

Шустер обратил внимание, что все съемки были показаны "Украинской правдой" без звука, "потому что если бы там был звук, люди бы поняли, что речь шла о других вещах" – ведущий говорит, что читал стихи Иосифа Бродского в тот вечер. 

"Я обратился в правоохранительные органы Украины, естественно, потому что были съемки на территории Украины скрытые, которые попали в этот продукт "Украинской правды". И служба безопасности Литвы ведет свое расследование в данный момент", – продолжил телеведущий. 

Когда Мартиросян предположил, что журналиста Михаила Ткача Шустер был заметил, ведущий ответил, что Ткача там не было. По его мнению, съемки велись с помощью оборудования, которое позволяло сделать это скрыто. Шустера спросили, кто мог стоять за этими съемками. 

"Я полагаю... Есть некоторые факты, с которыми я знаком. [...] То кафе Neringa, в котором мы были, на проспекте Гедиминаса, бывший проспект Ленина, это центральная улица Вильнюса, совершенно публичное место", – ответил ведущий. 

По предположению Шустера, для съемок использовали здание, расположенное напротив кафе. 

"Снималось видимо, как считают с литовской стороны, со второго этажа, а там абсолютный ремонт, но в здание можно проникнуть. А на первом этаже кафе. Я предполагаю, что это была запланированная съемка. Знать наш график было легко, это была открытая история. И это была хорошо подготовленная вещь. И на втором этаже были люди, которые нас снимали скрытой камерой, и внутри самого ресторана тоже люди были, которые нас снимали скрытой камерой", – добавил он. 

Контекст:

Расследование "Украинской правды" о дне рождения Шустера было опубликовано в YouTube 30 ноября. 

Материал появился на фоне слухов о конфликте между Зеленским и Ахметовым, который считается самым богатым гражданином Украины. Журнал "Forbes Украина" оценивает его состояние в $7,6 млрд.

Аваков говорил, что на дне рождения Шустера "у него не было никаких отдельных встреч с гостями". "Состав гостей мне обсуждать некорректно: я не репортер, я гость. Корректно самому Савику, если сочтет нужным", – отметил бывший министр. 

1 декабря в комментарии "Украинской правде" Шустер сказал, что свое 69-летие он решил отпраздновать с друзьями на родине. "Я показал им мою Литву. Рассказал об истории Великого княжества Литовского, простиравшегося чуть ли не до Москвы. Мои гости узнали, почему до советской, а затем нацистской оккупации Вильнюс называли Северным Иерусалимом, каким символом было кафе Neringa для многих диссидентов", – рассказал журналист. По его словам, в эти дни современная политика "его мало интересовала".

Он также отметил, что в 1971 году список гостей его праздника, скорее всего, оказался в КГБ. "Сейчас, надеюсь, другие времена и список гостей на моем дне рождения я оставлю при себе", – добавил он. 

Ахметов, как заявили в "Украинской правде", комментировать расследование отказался. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ринат Ахметов, Савик Шустер, Вильнюс, расследование, телеведущий, Украинская правда
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