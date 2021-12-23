Ахметов: Я против нарушения прав человека и удушения свободы слова

"Я против нарушения прав человека и удушения свободы слова", – сказал он.

Ахметов добавил, что его медиа как давали, так и будут давать возможность высказать и представителям власти, и оппозиции.

"Я не вмешиваюсь в редакционную политику каналов", – заявил бизнесмен.

Он отметил, что не против закона об олигархах, но будет выступать против ущемления права человека и нарушения базовых принципов демократии.

"Я поддерживаю борьбу с коррупцией в Украине, но эта проблема не решается принятием противоречивых законов и формирования списка "врагов народа", – сказал он в комментарии изданию.