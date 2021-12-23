ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Ахметов: Я против нарушения прав человека и удушения свободы слова

Ринат Ахметов: Я не вмешиваюсь в редакционную политику каналов
Ринат Ахметов: Я не вмешиваюсь в редакционную политику каналов
Фото: akhmetovfoundation.org

Украинский бизнесмен, владелец телеканалов "Украина" и "Украина 24" Ринат Ахметов в комментарии американскому изданию The Washington Post заявил, что будет защищать институт свободы слова в Украине.

"Я против нарушения прав человека и удушения свободы слова", – сказал он. 

Ахметов добавил, что его медиа как давали, так и будут давать возможность высказать и представителям власти, и оппозиции.

"Я не вмешиваюсь в редакционную политику каналов", – заявил бизнесмен. 

Он отметил, что не против закона об олигархах, но будет выступать против ущемления права человека и нарушения базовых принципов демократии.

"Я поддерживаю борьбу с коррупцией в Украине, но эта проблема не решается принятием противоречивых законов и формирования списка "врагов народа", – сказал он в комментарии изданию. 

Контекст:

19 декабря Financial Times выпустила статью, посвященную событиям в Украине. В статье со ссылкой на западных дипломатов и экспертов критикуется закон об олигархах, который расценивается как инструмент преследования нелояльных к президенту бизнесменов.

11 ноября "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархах. По данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой.

Бизнесмен назвал неправдой сообщения о том, что представители ОП в разговорах с ним и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений. "Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркнул Ахметов.

24 ноября конфликт между командой президента и Ахметовым обострился. Нардепы от пропрезидентской силы "Слуга народа" заявили о решении бойкотировать телеканалы "Украина" и "Украина 24", которые принадлежат бизнесмену. Парламентарии обвинили каналы в распространении фейков, манипуляций и "публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху". "Никогда не согласимся с использованием телеканалов и журналистов для шантажа государства и общества для лоббирования бизнес-политических интересов собственников", – сказано в заявлении. 

В "Медиа Группе Украина", куда входят телеканалы "Украина" и "Украина 24", ответили, что журналисты этих СМИ соблюдают стандарты и принципы свободы слова. В медиагруппе отметили, что телеканалы не могут замалчивать важные темы, в том числе относительно спецоперации по задержанию вагнеровцев и офшоров президента. 

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. "У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине", – сказал он. Зеленский назвал это "подставой Ахметова". "Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – добавил президент.

Ахметов назвал обвинения Зеленского "сплошной ложью". Он пообещал и дальше "защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова". "И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – заявил бизнесмен.


Теги: Ринат Ахметов, оппозиция, цензура, права человека, свобода слова, власть, The Washington Post
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я, чтобы не летели осуждения в мою сторону?" Тина Кароль высказалась о гастролях в РФ
"Я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я, чтобы не летели осуждения в мою сторону?" Тина Кароль высказалась о гастролях в РФ
"Идти до самого конца, до мошонки", "Это и есть ваша любимая страна Россия". Волочкова заявила о компромате на Большой театр
"Идти до самого конца, до мошонки", "Это и есть ваша любимая страна Россия". Волочкова заявила о компромате на Большой театр
  "Гріх маю". Буткевич перепела украинскую народную песню. Аудио
  "Гріх маю". Буткевич перепела украинскую народную песню. Аудио
"Сексуально. Класс". Каменских снялась без макияжа и босиком
"Сексуально. Класс". Каменских снялась без макияжа и босиком
"Ого-го", "Вы тут просто сказочная". Подольская снялась топлес в кружевном чепчике траурного цвета
"Ого-го", "Вы тут просто сказочная". Подольская снялась топлес в кружевном чепчике траурного цвета
"Хулиганка". 55-летняя Холли Берри оголила грудь и пах
"Хулиганка". 55-летняя Холли Берри оголила грудь и пах
Скандал в группе "НеАнгелы": Dantes спародировал певицу Viktoria, обвинив ее в хайпе
Скандал в группе "НеАнгелы": Dantes спародировал певицу Viktoria, обвинив ее в хайпе
"Это должна быть сладкая киска, детка". Рианна оттянула трусы перед камерой
"Это должна быть сладкая киска, детка". Рианна оттянула трусы перед камерой
"Сразу сказала, что не вижу в этом успеха". Тина Кароль заявила, что Иванна Онуфрийчук стала ведущей "Танцев" на "коммерческой основе"
"Сразу сказала, что не вижу в этом успеха". Тина Кароль заявила, что Иванна Онуфрийчук стала ведущей "Танцев" на "коммерческой основе"
"Красный вам идет". Жена Тигипко надела откровенное декольте
"Красный вам идет". Жена Тигипко надела откровенное декольте
"Ох, какие губки", "Надя, тебе не холодно? А то что-то ты разделась". Дорофеева разместила в сети новые фото
"Ох, какие губки", "Надя, тебе не холодно? А то что-то ты разделась". Дорофеева разместила в сети новые фото
"Нахлобучить бы", "Сочная женщина". Седокова расставила ноги и обнажила пышную грудь в облегающем платье
"Нахлобучить бы", "Сочная женщина". Седокова расставила ноги и обнажила пышную грудь в облегающем платье
  Как приготовить украинские пампушки с маком на Рождество. Рецепт от кулинарного блогера
  Как приготовить украинские пампушки с маком на Рождество. Рецепт от кулинарного блогера
"Вдубабельна", "Фигурка супер". Лорак снялась в зимнем образе на фоне снегопада
"Вдубабельна", "Фигурка супер". Лорак снялась в зимнем образе на фоне снегопада
Тина Кароль рассказала, почему ей пришлось покинуть тренерское кресло на шоу "Голос країни"
Тина Кароль рассказала, почему ей пришлось покинуть тренерское кресло на шоу "Голос країни"
Наоми Уоттс показала, как ее 13-летний сын делает ей бьюти-процедуру
Наоми Уоттс показала, как ее 13-летний сын делает ей бьюти-процедуру
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (520540)
2
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной. Видео (223887)
3
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков (84983)
4
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь (78307)
5
"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов (76503)
6
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед (66196)
7
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах (47213)
8
"Вова нашел себе нормальную работу". Актриса "Квартал 95" Кравец рассказала, когда в последний раз виделась со своим кумом Зеленским (45794)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS