В Белом доме ответили на вопрос о возможных санкциях против Ахметова

Псаки (на фото) спросили, могут ли США ввести санкции против украинского бизнесмена Ахметова Фото: EPA

Мероприятие транслировалось в Facebook ведомства.

Псаки спросили, могут ли США ввести санкции против украинского бизнесмена Рината Ахметова, о его причастности к планирующемся госперевороту в Украине заявлял в конце ноября президент Владимир Зеленский.

"Мне нечего объявить относительно рассмотрения возможности введения санкций, – ответила Псаки. – Мы, конечно, рассматриваем ряд санкций в свете того, что наблюдаем наращивание российских сил и воинственную риторику. Но мне нечего объявить, помимо этого".