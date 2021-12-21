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В Белом доме ответили на вопрос о возможных санкциях против Ахметова

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Псаки (на фото) спросили, могут ли США ввести санкции против украинского бизнесмена Ахметова
Псаки (на фото) спросили, могут ли США ввести санкции против украинского бизнесмена Ахметова
Фото: EPA

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает различные варианты введения санкций из-за ситуации вокруг Украины. Об этом 20 декабря заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Мероприятие транслировалось в Facebook ведомства.

Псаки спросили, могут ли США ввести санкции против украинского бизнесмена Рината Ахметова, о его причастности к планирующемся госперевороту в Украине заявлял в конце ноября президент Владимир Зеленский.  

"Мне нечего объявить относительно рассмотрения возможности введения санкций, – ответила Псаки. – Мы, конечно, рассматриваем ряд санкций в свете того, что наблюдаем наращивание российских сил и воинственную риторику. Но мне нечего объявить, помимо этого".

https://www.facebook.com/WhiteHouse/videos/217435527234327/

Контекст:

Зеленский о возможной подготовке госпереворота объявил 26 ноября в ходе пресс-марафона, который транслировался в прямом эфире. Зеленский говорил, что планы организовать госпереворот являются "подставой бизнесмена Рината Ахметова". "Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – заявил президент.

Ахметов обвинения Зеленского назвал "сплошной ложью". "Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – подчеркнул он.

СБУ 29 ноября объявила об открытии уголовного производства о "подготовке отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти". Деталей о нем не сообщали.

Доказательств подготовки переворота за это время власти Украины не обнародовали, но экс-глава МВД Арсен Аваков сообщил, что после слов Зеленского за два часа акции всех украинских компаний на Лондонской бирже упали.

Заместитель Арахамии во фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что госпереворот не состоялся в связи с тем, что глава государства "сыграл на опережение". Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает: заявление Зеленского, что он владеет информацией о готовящемся госперевороте, позволило предотвратить его.

Теги: США, Ринат Ахметов, Украина, санкции, Джен Псаки, Владимир Зеленский, президент, брифинг, бизнесмен
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