Решение Зеленского вовлечь Ахметова в предполагаемый заговор встревожило аналитиков и западных дипломатов – Financial Times

Когда Зеленский стал президентом в 2019 году, он пообещал положить конец войне на востоке Украины и искоренить коррупцию, отмечает издание Фото: President Of Ukraine / Flickr

Автор статьи Роман Олеарчук напомнил, что, по данным американской разведки, Украине грозит полномасштабное вторжение России, на границе сосредоточено более 100 тыс. российских военнослужащих. Журналист отмечает, что Зеленский выбрал опасный момент, чтобы углубить внутреннее противостояние конфликтом с Ахметовым.

"Экстраординарное" решение Зеленского вовлечь влиятельного бизнесмена в предполагаемый заговор с целью государственного переворота "встревожило аналитиков и западных дипломатов, учитывая возросшую угрозу со стороны России и многочисленные проблемы, включая низкий уровень вакцинации против COVID-19 и большое число погибших", – добавил автор.

Он отметил, что, когда Зеленский стал президентом в 2019 году, он пообещал положить конец войне на востоке Украины и искоренить коррупцию.

"Он не добился больших успехов в первом вопросе и имеет неоднозначную репутацию в отношении реформ. Надежды на устойчивое восстановление экономики после пандемии пошатнулись", – сказано в статье Financial Times.