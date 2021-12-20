Решение Зеленского вовлечь Ахметова в предполагаемый заговор встревожило аналитиков и западных дипломатов – Financial Times

Автор статьи Роман Олеарчук напомнил, что, по данным американской разведки, Украине грозит полномасштабное вторжение России, на границе сосредоточено более 100 тыс. российских военнослужащих. Журналист отмечает, что Зеленский выбрал опасный момент, чтобы углубить внутреннее противостояние конфликтом с Ахметовым.
"Экстраординарное" решение Зеленского вовлечь влиятельного бизнесмена в предполагаемый заговор с целью государственного переворота "встревожило аналитиков и западных дипломатов, учитывая возросшую угрозу со стороны России и многочисленные проблемы, включая низкий уровень вакцинации против COVID-19 и большое число погибших", – добавил автор.
Он отметил, что, когда Зеленский стал президентом в 2019 году, он пообещал положить конец войне на востоке Украины и искоренить коррупцию.
"Он не добился больших успехов в первом вопросе и имеет неоднозначную репутацию в отношении реформ. Надежды на устойчивое восстановление экономики после пандемии пошатнулись", – сказано в статье Financial Times.
Зеленский о возможной подготовке госпереворота объявил 26 ноября в ходе пресс-марафона, который транслировался в прямом эфире. Зеленский говорил, что планы организовать госпереворот являются "подставой бизнесмена Рината Ахметова". "Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – заявил президент.
Ахметов обвинения Зеленского назвал "сплошной ложью". "Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – подчеркнул он.
СБУ 29 ноября объявила об открытии уголовного производства о "подготовке отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти". Деталей о нем не сообщали.
Доказательств подготовки переворота за это время власти Украины не обнародовали, но экс-глава МВД Арсен Аваков сообщил, что после слов Зеленского за два часа акции всех украинских компаний на Лондонской бирже упали.
Заместитель Арахамии во фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что госпереворот не состоялся в связи с тем, что глава государства "сыграл на опережение". Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает: заявление Зеленского, что он владеет информацией о готовящемся госперевороте, позволило предотвратить его.