Посольство США контактирует с украинским правительством по поводу заявления Зеленского о госперевороте

Об этом в посольстве сообщили "Радіо Свобода" 2 декабря.

"Нам известны недавние заявления президента Зеленского. Мы находимся в контакте с украинским правительством для дальнейшего обсуждения и получения дополнительной информации. Мы озабочены признаками того, что Россия разработала планы по дальнейшим и более значимым агрессивным действиям против Украины. Эти планы включают усилия по дестабилизации Украины изнутри, а также масштабные военные действия", – говорится в ответе дипломатов на запрос журналистов.

Посольство призвало украинских политиков объединиться.

"Наше послание всем составляющим украинского политического спектра в том, что сейчас не время для внутриполитических разломов. Сейчас пора объединиться как нация перед угрозой российской агрессии. Соединенные Штаты постоянно поддерживают народ Украины и полный суверенитет и территориальную целостность страны", – сказано в заявлении.