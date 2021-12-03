Посольство США контактирует с украинским правительством по поводу заявления Зеленского о госперевороте

Об этом в посольстве сообщили "Радіо Свобода" 2 декабря.
"Нам известны недавние заявления президента Зеленского. Мы находимся в контакте с украинским правительством для дальнейшего обсуждения и получения дополнительной информации. Мы озабочены признаками того, что Россия разработала планы по дальнейшим и более значимым агрессивным действиям против Украины. Эти планы включают усилия по дестабилизации Украины изнутри, а также масштабные военные действия", – говорится в ответе дипломатов на запрос журналистов.
Посольство призвало украинских политиков объединиться.
"Наше послание всем составляющим украинского политического спектра в том, что сейчас не время для внутриполитических разломов. Сейчас пора объединиться как нация перед угрозой российской агрессии. Соединенные Штаты постоянно поддерживают народ Украины и полный суверенитет и территориальную целостность страны", – сказано в заявлении.
Во время пресс-марафона Зеленский также заявил, что на 1 декабря в Украине якобы готовился переворот. Он сказал, что не будет делиться подробной информацией, но заявил, что к перевороту может быть причастен бизнесмен Ринат Ахметов. Ахметов обвинения Зеленского назвал "сплошной ложью". "Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – подчеркнул предприниматель.
В день, когда, по данным Зеленского, планировался переворот, в Киеве прошла акция протеста "Защити Украину – останови переворот". По оценке одного из организаторов, сооснователя партии "Демократична сокира" Юрия Гудыменко, в ней приняли участие около 5 тыс. человек. В полиции сообщили, что на митинге было "плюс-минус 2 тыс. человек". Порядок охраняли 3 тыс. полицейских и 1,5 тыс. нацгвардейцев. Акция прошла без нарушений, сообщили правоохранители. Участники митинга протеста договорились создать координационный совет объединенной оппозиции для смены власти и объявили бессрочную акцию.
По информации LIGA.net, в Офисе президента и пропрезидентской партии "Слуга народа" считают, что переворот готовили, но отложили, Зеленский "переиграл заговорщиков, но это не значит, что не будет искусственных потрясений в ближайшем будущем".
"Зеленский на пресс-конференции сыграл на опережение", – сказала изданию замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
За неделю, прошедшую после заявления Зеленского, украинские власти не предъявили доказательств подготовки переворота. СБУ 29 ноября объявила об открытии уголовного производства о "подготовке отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти". Деталей о нем не сообщали.