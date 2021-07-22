Новые налоги, Зеленский, Гончарук, миллионы метров аварийного жилья, каратели. Интервью Бацман с нардепом от "Слуги народа" Шуляк. Трансляция

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Во время интервью Шуляк говорила о законопроекте №5600, который предусматривает повышение налогов, в том числе в строительной сфере, о "Большом строительстве" и его влиянии на экономику, об ипотечном кредитовании в Украине, проблеме недостроев, незаконной застройке Киева, хрущевках и программе их сноса, а также о своем сотрудничестве с бывшим премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, о президенте Украины Владимире Зеленском и политических амбициях.

Шуляк родилась в 1976 году в Киеве. Окончила Украинский транспортный университет (специальность – экономика и управление в строительстве) и Международный институт менеджмента (магистр бизнес-администрирования). Стажировалась за границей, в том числе в Университете Карнеги – Меллона в США.

В конце 1990-х занялась бизнесом. Является основателем консалтинговой компании Midland Development Ukraine, которая занимается аудитом строительной документации, управлением проектами в сфере недвижимости, разработкой и реализацией градостроительных концепций. До избрания в Раду Шуляк была гендиректором этой компании.

Шуляк стала народным депутатом в 2019 году, баллотировалась по списку партии "Слуга народа" (№13 в списке).

В ноябре 2019 года – марте 2020-го была представителем Кабмина в Раде.

По оценке движения "Чесно", в 2020 году Шуляк входила в тройку самых эффективных нардепов.