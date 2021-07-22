ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Новые налоги, Зеленский, Гончарук, миллионы метров аварийного жилья, каратели. Интервью Бацман с нардепом от "Слуги народа" Шуляк. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с народным депутатом Украины от "Слуги народа", заместителем председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Еленой Шуляк.

Во время интервью Шуляк говорила о законопроекте №5600, который предусматривает повышение налогов, в том числе в строительной сфере, о "Большом строительстве" и его влиянии на экономику, об ипотечном кредитовании в Украине, проблеме недостроев, незаконной застройке Киева, хрущевках и программе их сноса, а также о своем сотрудничестве с бывшим премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, о президенте Украины Владимире Зеленском и политических амбициях.

Шуляк родилась в 1976 году в Киеве. Окончила Украинский транспортный университет (специальность – экономика и управление в строительстве) и Международный институт менеджмента (магистр бизнес-администрирования). Стажировалась за границей, в том числе в Университете Карнеги – Меллона в США. 

В конце 1990-х занялась бизнесом. Является основателем консалтинговой компании Midland Development Ukraine, которая занимается аудитом строительной документации, управлением проектами в сфере недвижимости, разработкой и реализацией градостроительных концепций. До избрания в Раду Шуляк была гендиректором этой компании.

Шуляк стала народным депутатом в 2019 году, баллотировалась по списку партии "Слуга народа" (№13 в списке).

В ноябре 2019 года – марте 2020-го была представителем Кабмина в Раде.

По оценке движения "Чесно", в 2020 году Шуляк входила в тройку самых эффективных нардепов.

Теги: Верховная Рада, налоги, недвижимость, ипотека, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Слуга народа, Алексей Гончарук, Елена Шуляк, Большое строительство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Олимпиада 2020. Когда начинается, где смотреть, какие шансы у украинских спортсменов
Олимпиада 2020. Когда начинается, где смотреть, какие шансы у украинских спортсменов
Обещание санкций, продление транзита, инвестиции в Украину. Заявление США и Германии по "Северному потоку – 2". Полный текст
Обещание санкций, продление транзита, инвестиции в Украину. Заявление США и Германии по "Северному потоку – 2". Полный текст
Экс-президент "Олимпика": Или чиновники из Дома футбола сами уйдут, или их вынесут болельщики в урнах для люстрации
Экс-президент "Олимпика": Или чиновники из Дома футбола сами уйдут, или их вынесут болельщики в урнах для люстрации
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS