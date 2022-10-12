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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Паника в Кремле, инсценировка Путиным собственной смерти, обстрелы Украины. Интервью Гордона с Белковским. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с российским политологом Станиславом Белковским.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Белковский говорил о:

  • войне России против Украины и том, чем она закончится;
  • обстрелах российской армией украинских городов;
  • критике главой Чечни Рамзаном Кадыровым и связанным с частной военной компанией "Вагнер" российским бизнесменом Евгением Пригожиным российских генералов;
  • возможной отставке министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба вооруженных сил России Валерия Герасимова;
  • главе МИД России Сергее Лаврове, который оказался "не блистательным дипломатом, а старым пьяницей";
  • психологических проблемах президента РФ Владимира Путина и его готовности применить ядерное оружие;
  • возможной инсценировке Путиным собственной смерти и его преемниках;
  • последствиях войны для России.

"На лице у Путина самые разные проблемы, поскольку мы знаем его склонность к косметологическим процедурам. Это его научил [бывший премьер-министр Италии] Сильвио Берлускони так поступать... Но ясно, что все эти ботоксы – явное проявление страха старости. Кажется, если Владимира Владимировича прислонить к батарее, он потечет", – сказал в интервью политолог.

Белковский родился в 1971 году в Москве. Окончил факультет экономической кибернетики Московского института управления. Некоторое время работал программистом, затем занялся политическим консалтингом. В разные годы сотрудничал с такими политиками, как Борис Березовский, Ирина Хакамада, Константин Боровой.

В 2002-м учредил организацию "Совет по национальной стратегии", которая объединила группу из 23 российских экспертов, и несколько лет был ее руководителем. В апреле 2004 года создал и возглавил организацию "Институт национальной стратегии", но спустя пять лет заявил о выходе из ее состава. В 2003 году подготовил несколько резонансных докладов, среди которых "Одиночество Путина" и "Государство и олигархия". Вел авторскую программу на радиостанции "Эхо Москвы".

Политолог часто комментирует происходящее в Украине и России, критикует политику Путина.

В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину, покинул Россию.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, ядерное оружие, Рамзан Кадыров, Станислав Белковский, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Сильвио Берлускони, война России против Украины, Валерий Герасимов, Евгений Пригожин
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