Пригожин, позиция Израиля, гнев Зеленского, разрушение Крымского моста, Иран. Интервью Гордона с Невзлиным. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Невзлин говорил о:

ситуации на фронте;

плане президента России Владимира Путина и о том, почему он может находиться в депрессии;

массовой гибели российских оккупантов в Украине;

поставках Украине западного оружия, в том числе танков;

российском бизнесмене, собственнике частной военной компании "Вагнер" Евгении Пригожине;

командующем российскими оккупационными войсками в Украине Сергее Суровикине;

"безумно хитром" российском бизнесмене Романе Абрамовиче;

российском бизнесмене Михаиле Ходорковском и дружбе с ним;

Михаиле Ходорковском и дружбе с ним; новом израильском правительстве и военной помощи Израиля;

"достаточно близких" отношениях Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху;

российском телевидении в Израиле;

президенте Украины Владимире Зеленском;

деоккупации украинской территории, в том числе Крыма, и о том, когда закончится война.

"Путин грустный. Он эту игру проиграл, но не знает, как из нее выйти", – сказал во время интервью Невзлин.

Невзлин родился в 1959 году в Москве. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (специальность – "автоматика и вычислительная техника") и Московский институт народного хозяйства (специальность – "менеджмент и маркетинг").

В 1981–1987 годах Невзлин работал инженером-программистом во внешнеторговом объединении "Зарубежгеология". В 1987 году познакомился с Ходорковским, который тогда возглавлял центр научно-технического творчества молодежи в одном из районов Москвы. Такие центры были видом коммерческих предприятий, работавших в СССР в годы перестройки, они создавались при райкомах комсомола. Невзлин стал заместителем директора центра. Этот центр создал один из первых частных банков в России – банк МЕНАТЕП. В 1989–1991 годах Невзлин был президентом банка, после этого занимал другие высокие должности, в том числе заместителя председателя правления (1993–1996 годы).

С 1996 года Невзлин занимал должность вице-президента компании ЮКОС (МЕНАТЕП в 1995 году приобрел 78% ее акций), он был одним из совладельцев компании. В 2001–2003 годах бизнесмен был членом Совета Федерации РФ.

Невзлин уехал из России в 2003 году, когда власти предъявили ЮКОСу налоговые претензии и заморозили активы. Сейчас бизнесмен проживает в Израиле, у него есть израильское гражданство. В РФ против Невзлина открыто уголовное дело, ему вменяют уклонение от уплаты налогов, растрату, а также организацию убийств и покушений. В 2008 году Невзлина заочно приговорили в России к пожизненному заключению. Израиль отказался его экстрадировать.