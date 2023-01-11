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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Пригожин, позиция Израиля, гнев Зеленского, разрушение Крымского моста, Иран. Интервью Гордона с Невзлиным. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российско-израильским бизнесменом, одним из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонидом Невзлиным.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Невзлин говорил о:

  • ситуации на фронте;
  • плане президента России Владимира Путина и о том, почему он может находиться в депрессии;
  • массовой гибели российских оккупантов в Украине;
  • поставках Украине западного оружия, в том числе танков;
  • российском бизнесмене, собственнике частной военной компании "Вагнер" Евгении Пригожине;
  • командующем российскими оккупационными войсками в Украине Сергее Суровикине;
  • "безумно хитром" российском бизнесмене Романе Абрамовиче;
  • российском бизнесмене Михаиле Ходорковском и дружбе с ним;
  • новом израильском правительстве и военной помощи Израиля;
  • "достаточно близких" отношениях Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху;
  • российском телевидении в Израиле;
  • президенте Украины Владимире Зеленском;
  • деоккупации украинской территории, в том числе Крыма, и о том, когда закончится война.

"Путин грустный. Он эту игру проиграл, но не знает, как из нее выйти", – сказал во время интервью Невзлин. 

Невзлин родился в 1959 году в Москве. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (специальность – "автоматика и вычислительная техника") и Московский институт народного хозяйства (специальность – "менеджмент и маркетинг").

В 1981–1987 годах Невзлин работал инженером-программистом во внешнеторговом объединении "Зарубежгеология". В 1987 году познакомился с Ходорковским, который тогда возглавлял центр научно-технического творчества молодежи в одном из районов Москвы. Такие центры были видом коммерческих предприятий, работавших в СССР в годы перестройки, они создавались при райкомах комсомола. Невзлин стал заместителем директора центра. Этот центр создал один из первых частных банков в России – банк МЕНАТЕП. В 1989–1991 годах Невзлин был президентом банка, после этого занимал другие высокие должности, в том числе заместителя председателя правления (1993–1996 годы).

С 1996 года Невзлин занимал должность вице-президента компании ЮКОС (МЕНАТЕП в 1995 году приобрел 78% ее акций), он был одним из совладельцев компании. В 2001–2003 годах бизнесмен был членом Совета Федерации РФ.

Невзлин уехал из России в 2003 году, когда власти предъявили ЮКОСу налоговые претензии и заморозили активы. Сейчас бизнесмен проживает в Израиле, у него есть израильское гражданство. В РФ против Невзлина открыто уголовное дело, ему вменяют уклонение от уплаты налогов, растрату, а также организацию убийств и покушений. В 2008 году Невзлина заочно приговорили в России к пожизненному заключению. Израиль отказался его экстрадировать.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский, война России против Украины, Леонид Невзлин, Роман Абрамович, Евгений Пригожин, Сергей Суровикин
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